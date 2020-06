FELICE MICA TANTO - CONDANNATO A 4 ANNI PER VESSAZIONI ALLA COMPAGNA L’EX BOSS DELLA MALA DEL BRENTA, FELICE MANIERO - AVEVA FINITO DI SCONTARE LA SUA PENA NEL 2010: DAL 1980 AL 1995 HA DIRETTO UNA BANDA DI QUASI 500 PERSONE, CHE OGNI GIORNO METTEVA A SEGNO DECINE DI COLPI, UCCIDEVA, TRAFFICAVA DROGA - E NEL 2019 ERA STATO ARRESTATO DI NUOVO…

Ha provato in tutti i modi: prima ha tentato di ricusare il giudice, poi non si è collegato dal carcere di Voghera, ufficialmente, per «motivi di salute psichiatrica». Il giudice ha così rinviato la lettura della sentenza disponendo una verifica in carcere delle condizioni dell' ex boss della mala del Brenta.

«Sintomatologia pretestuosa», ha stabilito il medico ed è quindi stato emesso il verdetto. Così Felice Maniero, 66 anni a settembre e un passato da faccia d' angelo, è stato condannato a quattro anni a Brescia per maltrattamenti sulla compagna.

L'ex boss del Brenta, che ha cambiato nome dopo aver cominciato a collaborare con la giustizia entrando nel programma di protezione dei testimoni, aveva finito di scontare la sua pena nel 2010: dal 1980 al 1995 ha diretto una banda di quasi 500 persone, che ogni giorno metteva a segno decine di colpi, uccideva, trafficava in droga.

Nell' ottobre del 2019 però era stato arrestato di nuovo per vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti della sua compagna Marta Bisello, 47 anni, al suo fianco da 26 anni. Nel processo con rito abbreviato, l' accusa aveva chiesto una pena di 6 anni e 8 mesi, ma «sono stati derubricati alcuni reati, che non hanno fatto scattare il codice rosso, entrato in vigore successivamente» ha spiegato il difensore, l' avvocato Luca Broli.

