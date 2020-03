FERMI DOVE SIETE! – MENTRE SI ASPETTA ANCORA IL DECRETO ANNUNCIATO IERI DA CONTE, ARRIVA UNA NUOVA ORDINANZA CHE VIETA ALLE PERSONE DI SPOSTARSI DAL COMUNE IN CUI SI TROVANO – QUESTO PER IMPEDIRE NUOVE FUGHE DAL NORD AL SUD. SARANNO PRESIDIATE LE STAZIONI E IL DIVIETO RIGUARDA SIA I MEZZI PUBBLICI SIA QUELLI PRIVATI

Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

treni - fuga da milano per coronavirus

Divieto di spostamento delle persone dal Comune in cui si trovano. Lo stabilisce un’ordinanza dei ministri dell’Interno e della Salute per impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud. Per questo saranno presidiate le stazioni. Il divieto riguarda sia i mezzi pubblici sia quelli privati.

