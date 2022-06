FERMI TUTTI, C'È IL PRIMO CASO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN PIEMONTE! - INFETTATO UN TORINESE DI 46 ANNI RIENTRATO DA UN VIAGGIO ALL’ESTERO, IN PORTOGALLO, DOVE AVREBBE CONTRATTO IL VIRUS - LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO BUONE E L’ASL CITTÀ DI TORINO HA ATTIVATO LE MISURE DI TRACCIAMENTO E PREVENZIONE PREVISTE DAI PROTOCOLLI NAZIONALI…

Simona De Ciero per www.corriere.it

Vaiolo delle scimmie

Anche in Piemonte è arrivato il vaiolo delle scimmie. È successo oggi, martedì 14 giugno, quando sul territorio regionale è stato individuato il primo caso sospetto e poi confermato.

Si tratta di un torinese di 46 anni rientrato da un viaggio all’estero, in Portogallo, dove avrebbe contratto il virus. Le sue condizioni di salute sono buone e l’Asl Città di Torino ha attivato le misure di tracciamento e prevenzione previste dai protocolli nazionali.

Sintomi del vaiolo delle scimmie

Per contrastare la malattia e la sua diffusione, infatti, in Piemonte sono attivi tutti i protocolli e le misure di prevenzione previste dal sistema sanitario. Una procedura che «ha consentito al Centro multidisciplinare per la salute sessuale dell’Asl Città di Torino d’individuare tempestivamente questo caso e intervenire subito» spiega l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

VAIOLO DELLE SCIMMIE