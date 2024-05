FERMI TUTTI: ASTRAZENECA RITIRA DAL MERCATO EUROPEO IL SUO VACCINO CONTRO IL COVID! POCHI GIORNI FA L’AZIENDA FARMACEUTICA INGLESE HA AMMESSO, PER LA PRIMA VOLTA, CHE TRA GLI EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO C’E' LA POSSIBILITA’ CHE POSSA CAUSARE TROMBOSI MORTALI - ORA SI È APERTO IL VASO DI PANDORA: I PARENTI DELLE VITTIME CHIEDONO UN MAXI-RISARCIMENTO ALL’AZIENDA…

(Adnkronos Salute) - "Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c'è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria, che di conseguenza non è più stato prodotto ne distribuito.

Non prevedendo quindi una futura domanda" per il prodotto, "Astrazeneca ha pertanto deciso di ritirare l'autorizzazione all'immissione in commercio per Vaxzevria all'interno dell'Ue". Lo precisa l'azienda anglo-svedese all'Adnkronos Salute.

