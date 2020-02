FERMI TUTTI, CI SONO DUE CASI DI CORONAVIRUS ANCHE IN VENETO - SONO DUE ANZIANI RISULTATI POSITIVO A PADOVA – ENTRAMBI ABITANO A VO' EUGANEO, SONO AMICI E FREQUENTANO LO STESSO BAR – I TAMPONI SONO STATI INVIATO ALLO SPALLANZANI DI ROMA. FINORA NELLA REGIONE I CASI SOSPETTI ERANO NOVE MA ERANO TUTTI RISULTATI NEGATIVI

coronavirus

Primi due casi accertati di contagio da Coronavirus in Veneto: si tratta di due pazienti, entrambi anziani, risultati positivi al test effettuato a Padova. I pazienti sono stati ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera della città. I tamponi, già risultati positivi, sono stati inviati per riscontri all'Istituto Spallanzani di Roma: si attendono quindi gli esiti dei secondi test, ma l'allerta è alta.

Unità di crisi in via degli Scrovegni a Padova

coronavirus

Avuta conferma del contagio il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, è subito andato a Padova, qui è prevista a breve una teleconferenza, da via degli Scrovegni, con il capo nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Covid19. Pazienti contagiati in Veneto: dove vivono

OSPEDALE DI PADOVA

I due anziani contagiati dal virus e ricoverati a Padova abitano entrambi a Vo' Euganeo, paese nella zona dei Colli. La notizia non è ancora confermata, ma sembra che le due persone rimaste contagiate frequentassero lo stesso bar.

Coronavirus, cosa sta succedendo in Veneto

controlli per il coronavirus

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie sul Gazzettino.it. Il 21 febbraio 2020 è stato accertato il primo caso di contagio in Veneto. Si tratta di un uomo. Fino a questo momento in Veneto erano stati ricoverati nei reparti ospedalieri di malattie infettive nove casi sospetti di Coronavirus, riferiti a soggetti che presentavano lieve sintomatologia respiratoria e che rientravano da aree a rischio della Cina. Tutti erano risultati negativi ai test di laboratorio. Finora i bambini e adulti in isolamento fiduciario sono stati 77.

