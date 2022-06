FERMI TUTTI: GHISLAINE MAXWELL, L’APE REGINA DI JEFFREY EPSTEIN, RISCHIA TRENT’ANNI DI CARCERE - E' QUANTO CHIEDONO LE AUTORITÀ FEDERALI DI MANHATTAN AL GIUDICE ALISON NATHAN, CHIAMATO A DECIDERE DELLE SORTI DELLA PROCACCIATRICE DI MINORENNI: “HA LAVORATO COME PARTNER DI EPSTEIN CAUSANDO UN DOLORE DEVASTANTE ALLE VITTIME DEBOLI” – LA SENTENZA È ATTESA PER MARTEDÌ…

Da Ansa

Jffrey Epstein e Ghislaine Maxwell 2

Trenta anni di carcere per Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein. E' quanto chiedono le autorità federali di Manhattan al giudice Alison Nathan, chiamato a decidere le sorti dell'ex compagna del milionario morto suicida in carcere. La sentenza di Nathan sulla socialite britannica è attesa per martedì. Maxwell ha "lavorato come partner" di Epstein "causando un dolore devastante alle vittime deboli", afferma le autorità chiedendo di fatto al giudice una condanna esemplare.

Ghislaine Maxwell Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein ghislaine maxwell 2 ghislaine maxwell con occhio nero epstein e maxwell Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein