1 - SIAM PRONTI ALLA MORTE

Giampiero Calapà per il "Fatto quotidiano" - Estratto

Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Una festa di popolo per celebrare una vittoria sportiva si trasforma in un delirio collettivo di violenze mentre la variante Delta del SarsCov2 dilaga da Londra a Barcellona e, chissà, fra qualche giorno come sarà la situazione di contagi e ospedalizzazioni in Italia viste le scene della notte e di ieri attorno all'autobus scoperto della Nazionale di calcio in trionfo per le strade di Roma.

Nel frattempo, dall'ultimo rigore parato da Gigio Donnarumma all'alba è successo di tutto, come in un film distopico di qualche regista visionario. A San Severo, nel Foggiano, la criminalità ha approfittato dei festeggiamenti per compiere un delitto odioso nella confusione degli spari: un 42enne è stato ucciso a colpi di pistola mentre viaggiava su uno scooter, con lui c'era un bambino di sei anni, colpito all'addome e ricoverato: grave, ieri sera ancora in prognosi riservata.

Dal profondo Sud alla laguna di Venezia. Cadavere in acqua. Giovane, senza documenti, non identificato. Segnalato intorno alle due e quaranta nel mezzo dei festeggiamenti. Milano, piazza Duomo affollata. Si sente un botto. Paura. Almeno dodici feriti per una bomba carta.

A Caserta, qualche ora prima, mentre Italia e Inghilterra ancora si sfidavano a Wembley un 27enne sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali andava in giro minacciando di farsi esplodere con un ordigno pirotecnico allacciato alla cintura: questo e altri episodi non c'entrano magari nulla con la notte dei festeggiamenti ma s' iscrivono in un delirio collettivo che contabilizza anche morti per incidenti stradali, strade devastate, risse e fioriere lanciate, a Napoli, contro poliziotti in assetto antisommossa.

2 - MARIO, MANCIO&C. PER RIPARTIRE. DATE IL RECOVERY A GIGIO

Fabrizio d'Esposito per il "Fatto quotidiano" - Estratto

L'Italia del Mancio da sovrapporre a quella di Mario Draghi. Il mainstream in auge su tv e giornaloni che dapprima premette "questa non è retorica" e poi sbrodola nella felicità da luogocomunismo, senza alcun guizzo originale. Tutti uguali. Non solo.

Ieri si sono sentite persino queste domande: "Qual è il significato geopolitico di questa vittoria?", "Come cambia la posizione dell'Italia sullo scacchiere internazionale". Giusto. Tocca mandare a trattare in Cina (dossier 5G) e poi alla Nato le nostre due colonne d'Ercole, Bonucci & Chiellini.

I COGNATI. A proposito di vita. L'enfasi fantozziana di Fabio Caressa, telecronista Sky, è stata un continuo invito ad abbracciarsi, baciarsi e festeggiare senza precauzioni, rivolto persino a Bergamo, la nostra città martire del Covid, dove sindaco è il cognato di Caressa. "Uno stadio pieno ci riporta alla vita". E a nuovi focolai a causa della variante Delta, probabilmente.

RIMPASTO . Dunque, Donnarumma ministro dell'Economia, quantomeno del Turismo (comunque meglio dell'anonimo leghista Garavaglia). Indi Bonucci& Chiellini per Viminale, Difesa ed Esteri. Dopo la passerella un po' cheap di ieri a Palazzo Chigi (non bastava quella al Quirinale, peraltro più sobria?) non è da escludere un rimpasto.

3 - MANCINI AL CENTRO DEL VILLAGGIO MA CHE BARBA TUTTA LA RETORICA

Roberto Beccantini: “Nazione e Nazionale, filosofia e demagogia: che barba. L'anno del Cagliari campione, un inviato della Rai chiese a un pastore sardo cosa gli sarebbe venuto in tasca dallo scudetto. Il pastore lo sbirciò, seccato: "Scusi, cosa mi verrebbe se non lo vincesse?". Ripartiamo da qui”.

