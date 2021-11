FERMI TUTTI! LA “IENA” ALICE MARTINELLI HA INCONTRATO IL “PALPEGGIATORE” DI GRETA BECCAGLIA. È UN 45ENNE RESIDENTE IN PROVINCIA DI ANCONA, TIFOSO DELLA FIORENTINA, INDIVIDUATO DAGLI AGENTI DEL COMMISSARIATO DI EMPOLI GRAZIE ALLE TELECAMERE PRESENTI AI TORNELLI D’USCITA - IL SERVIZIO ANDRÀ IN ONDA DOMANI SERA SU “ITALIA 1”

1 - GIORNALISTA MOLESTATA: UOMO INDIVIDUATO È TIFOSO 45ENNE

(ANSA) - Sarebbe un 45enne residente in provincia di Ancona, secondo quanto appreso, l'uomo identificato dalla polizia come l'autore delle molestie alla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, avvenute mentre era in diretta per una trasmissione sportiva dopo la partita Empoli - Fiorentina del 27 novembre.

L'uomo, tifoso della Fiorentina, è stato individuato dagli agenti del commissariato di Empoli, che si sono avvalsi, tra l'altro, delle immagini riprese dalla stessa emittente e di quelle dell'impianto sportivo. Le telecamere hanno permesso di riprenderlo nel passaggio ai tornelli di uscita. (ANSA).

2 - ITALIA1|LE IENE: ALICE MARTINELLI INCONTRA IL “PALPEGGIATORE” DI GRETA BECCAGLIA - DOMANI IN PRIMA SERATA

Alice Martinelli incontra il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia, la giornalista al centro della cronaca di questi giorni per via della molestia subìta fuori dallo stadio Castellani di Empoli.

L’inviata di Toscana Tv stava facendo un collegamento in diretta con lo studio per raccogliere le prime impressioni dei tifosi al termine della partita tra la squadra di casa e la Fiorentina, quando l’uomo, passando, le ha toccato il fondoschiena. Il servizio andrà in onda domani, martedì 30 novembre, in prima serata su Italia1.

