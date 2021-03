11 mar 2021 16:57

FERMI TUTTI! - I PM DI ROMA INDAGANO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO IN RELAZIONE ALLA MORTE DEL PRODUTTORE E SCENEGGIATORE TEODOSIO LOSITO, TROVATO PRIVO DI VITA NELLA SUA ABITAZIONE A ROMA L'8 GENNAIO DEL 2019. OGGI I MAGISTRATI DI PIAZZALE CLODIO HANNO ASCOLTATO COME PERSONE INFORMATA SUI FATTI L'ATTRICE ADUA DEL VESCO PER LE SUE DICHIARAZIONI AL "GF VIP"...