Fermi tutti: parla il dottore che ha provato a salvare Lady Diana dopo l’incidente nel tunnel del Pont de L’Alma! MonSef Dahman ha rilasciato un’intervista al DailyMail in cui racconta cosa è successo il 31 agosto 1997.

“Quell’estate non avevo preso le ferie, per la semplice ragione che mia moglie era incinta. Quel giorno avevo cominciato alle 8 di mattina, ed ero ancora di turno dopo mezzanotte: era stata una giornata abbastanza tranquilla. Finchè non è successo quello che è successo” – racconta Dahman.

“Mi stavo riposando quando improvvisamente mi chiama l’anestesista Bruno Riou, che mi dice di correre al pronto soccorso. Non mi disse che c’era Lady Diana, ma solo che c’era stato un grave incidente che aveva coinvolto una giovane donna”

“L'organizzazione dell'ospedale Pitié-Salpêtrière era molto gerarchica. Quindi, quando ricevevi una chiamata del genere, significava che il caso era particolarmente serio. Sono arrivato velocemente e poi ho capito la vera serietà delle cose”

A quel punto Dahman, che all’epoca aveva 33 anni, viene informato dell’identità della donna: “C’è voluto solo un momento per rendere chiaro il motivo di tutta quella frenesia. Per qualsiasi chirurgo, è molto importante provare a salvare una donna giovane in quelle condizioni. Ma sicuramente lo è ancora di più se è una principessa”

I risultati dei raggi x che le avevano fatto appena arrivata in ospedale mostravano "emorragie interne molto gravi" nel suo torace. Di conseguenza, i medici le hanno effettuato un drenaggio. Ciònonostante, l’emorragia persisteva. Verso le 2.15 Lady D andò in arresto cardiaco. A quel punto non era più rinviabile un intervento chirurgico.

"Ho fatto questa (procedura) per consentirle di respirare", spiega Dahman. "Il suo cuore non poteva funzionare correttamente perché mancava di sangue."

Fu quell’intervento a far scoprire a Dahman che Diana aveva subito uno strappo significativo nel suo pericardio, la membrana che protegge il cuore.

La prognosi stava peggiorandpo. Erano le 2.30 del mattino. Ci voleva un miracolo. Dahman e Riou a quel punto furono raggiunti al pronto soccorso dal professor Alain Pavie, forse il miglior cardiochirurgo francese. Era stato chiamato dal suo letto a casa. Se qualcuno poteva salvarla, era lui.

Pavie decise che Diana doveva essere trasferita in una delle sale operatorie dell'ospedale. Sospettava che la fonte principale della sua emorragia interna non fosse stata ancora trovata. Era necessaria un'ulteriore esplorazione chirurgica.

È stata questa procedura che ha scoperto la ferita più grave di Diana: una lesione alla vena polmonare superiore sinistra nel punto di contatto con il cuore. Pavie suturò la lesione. I danni fisici più significativi erano stati riparati. Ma inutilmente. Il cuore di Diana, che si era fermato prima dell’intervento chirurgica, non ripartiva.

"Abbiamo provato diverse volte le scosse elettriche e, come avevo fatto al pronto soccorso, il massaggio cardiaco", dice Dahman. “Il professor Riou aveva somministrato adrenalina. Ma non siamo riusciti a farle battere di nuovo il cuore”

La squadra continuò con i tentativi di rianimazione per un’ora piena: “Ci abbiamo provato tanto, tantissimo. Abbiamo fatto tutto il possibile per questa giovane donna. Abbiamo portato a Pitié-Salpêtrière persone in pessime condizioni, più serie di quanto non fosse Diana quando è arrivata. È uno dei migliori centri in Francia per questo tipo di emergenza traumatica. E abbiamo salvato alcune di quelle persone, il che ci ha reso particolarmente felici e orgogliosi. Ma quella volta non è successo. Non siamo riusciti a salvarla. E questo ci ha colpito molto.'

Alle 4 del mattino i medici si sono rassegnati e hanno dichiarato la morte di Diana, ha accettato che non si poteva fare di più per rianimare il loro paziente. È stata una "decisione collegiale", ricorda Dahman. Hanno cessato tutti gli sforzi di rianimazione. La straordinaria vita di Diana, Principessa del Galles, era giunta al termine.

Dahman ancora non trova consolazione se ripensa a quella notte: “quando ho lasciato l’ospedale ero esausto. Chiamai il mio primario dirgli cosa era successo - e per prepararlo al pandemonio che probabilmente sarebbe successo di conseguenza. Ero troppo stanco per fare caso ai personaggi che cominciavano ad arrivavare all’ospedale , compreso il presidente Chirac.

Nei giorni successivi ci fu davvero il pandemonio. Giornalisti che provavano a infiltrarsi nei reparti, troupe televisive ovunque: “Abbiamo visto persone travestirsi, spingere carrelli, cercare di ottenere informazioni. C'era molta pressione sulla nostra sicurezza.'

Un incidente, di cui non ha mai parlato prima, è rimasto impresso nella sua mente. "Quando stavo curando Diana indossavo i miei sabot bianchi. E ovviamente in quella situazione non presti attenzione a nient'altro che a cercare di salvare il paziente. Fu solo la mattina dopo che notai che i miei zoccoli si erano macchiati con il suo sangue. L'ospedale è molto grande e stavo camminando tra gli edifici, quando un francese si è avvicinato e mi ha detto: 'Ah, i tuoi zoccoli, mi interessano. Voglio comprarli da te. Hanno il sang bleu [sangue blu o reale] su di loro”. Inorridito, Dahman rifiutò e appena possibile pulì i sabot che aveva indossato quella notte: "Fu la fine di quella storia, ma non. Per me”.

"Il pensiero di aver perso una persona importante a cui tenevi, ti segna per tutta la vita Quando è una principessa e segui il suo funerale insieme a miliardi di altre persone, e hai cercato di salvarla, questo ovviamente ti segna. Ti segna per tutta la vita. Perché è così terribile che questa bella persona abbia avuto una fine così tragica. Quando arriva ad agosto ci penso. Era l'anno in cui è nato mio figlio e, naturalmente, ogni anniversario ci penso.'

