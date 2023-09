FERMI TUTTI: L’EX MOGLIE DI ADAMO GUERRA, L’UOMO RITROVATO A PATRASSO DA “CHI L’HA VISTO” DOPO AVER FINTO IL SUICIDIO 10 ANNI FA, ERA A CONOSCENZA, ALMENO DAL 2016, DEL FATTO CHE IL MARITO FOSSE VIVO E FOSSE IN GRECIA – È EMERSO DA UNA DENUNCIA AI CARABINIERI, PRESENTATA A SETTEMBRE DI QUELL’ANNO, PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI – GUERRA VENNE RINTRACCIATO E IL RITROVAMENTO FU NOTIFICATO SIA A RAFFAELA BORGHI CHE AI GENITORI DELL’UOMO - NEI GIORNI SCORSI LA DONNA AVEVA DETTO DI AVER SAPUTO CHE L'EX NON ERA MORTO SOLO A FEBBRAIO 2022, QUANDO...

(ANSA) - Raffaella Borghi è a conoscenza almeno dal 2016 che l'ex marito Adamo Guerra non era morto, ma si trovava in Grecia. Secondo quanto risulta all'ANSA la donna, residente a Lugo (Ravenna) protagonista della storia di cui si è occupata nei giorni scorsi la trasmissione 'Chi l'ha visto' e diversi media, a settembre 2016 presentò una denuncia ai carabinieri di Imola (Bologna) per accusare l'ex di violazione degli obblighi familiari, in relazione al mantenimento delle due figlie.

Adamo Guerra era scomparso a luglio 2013, lasciando due lettere in cui diceva che aveva problemi economici e di voler farla finita. Inizialmente si pensò a un suicidio ma, come verbalizzò la stessa ex moglie il 30 settembre 2016, Guerra venne rintracciato in Grecia dalla polizia di quel Paese, a seguito di ricerche in ambito europeo. Il ritrovamento fu notificato all'ex moglie e ai genitori di lui, che dalla scomparsa/allontanamento del figlio hanno aiutato, con una somma mensile, il sostentamento delle due nipoti.

Ma verso la fine dell'estate 2016 Borghi denunciò l'ex: aveva bisogno di maggiori risorse dal momento che, tra l'altro, una delle due figlie sarebbe andata di lì a poco all'università. Nei giorni scorsi Borghi aveva detto di aver saputo che l'ex non era morto quando a febbraio 2022 aveva fatto richiesta all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) di essere un cittadino italiano residente in Grecia. Nell'ultima puntata Chi l'ha visto ha raggiunto l'uomo a Patrasso.

