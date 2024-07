1. CNN, UNA SQUADRA DI CECCHINI DOVEVA SORVEGLIARE TETTO

(ANSA) - Secondo quanto riferito alla Cnn da una fonte a conoscenza delle indagini, una delle due squadre locali di cecchini avrebbe dovuto sorvegliare l'edificio e il tetto in cui si trovava Thomas Crooks armato. La fonte ha sottolineato che si trattava di un incarico designato nel piano operativo.

2. LO SCARICABARILE DEL "SECRET SERVICE

Dagonews

il cadavere di thomas matthew crooks

È iniziato lo scaricabarile. I servizi segreti accusano la polizia locale di non aver messo in sicurezza il tetto da cui Thomas Matthew Crooks ha tentato di assassinare l'ex presidente Donald Trump: gli agenti speciali sostengono che si trovava al di fuori del perimetro che l'agenzia federale era incaricata di proteggere.

«La sicurezza e il pattugliamento dell'area della fabbrica della AGR International Inc., situata a circa 130 metri dal palco dove Trump ha parlato sabato, erano responsabilità della polizia locale della Pennsylvania» ha affermato il rappresentante dei servizi segreti Anthony Guglielmi.

attentato a donald trump

Il Secret Service aveva il solo compito di sorvegliare l'area in cui si svolgeva il comizio di Trump mentre la polizia locale era stata reclutata per fornire assistenza e mettere in sicurezza l'area esterna al comizio.

Tuttavia chi vive vicino al Butler Farm Show Grounds hanno dichiarato di non aver mai ricevuto la visita di alcuna forza dell'ordine, locale o federale, nei giorni precedenti o durante la manifestazione.

il luogo dell attentato a donald trump 4

«Nessuno mi ha contattato. Nessuno si è fermato qui - ha detto Valerie Fennell, la cui casa è addossata al terreno dove si trova il capannone - Pensavo che, essendo così vicina a casa mia, a un certo punto questa potesse essere parte di una stazione di comando».

Fennell non è la sola a non essere stata contattata: l'intero quartiere non ha ricevuto alcuna visita delle forze dell’ordine, nonostante la vicinanza al luogo della manifestazione.

il luogo dell attentato a donald trump 2

"Ieri parlavo con i miei vicini, e nessuno di loro aveva ricevuto una chiamata. O niente", ha detto, mentre sua sorella, Debra, era d'accordo.

"Immagino che sia un po' la stessa domanda che tutti si pongono. Immagino, per quanto riguarda il motivo per cui quell'area non era sicura."

A quanto pare, le cadute sono continuate anche durante la manifestazione.

Secondo la CNN , i partecipanti hanno riferito di aver visto il ventenne Thomas Crooks comportarsi in modo sospetto vicino ai metal detector del raduno. Altri testimoni lo hanno visto saltare da un tetto all’altro e hanno avvisato le forze dell’ordine.

Intorno alle 18.10, un agente di polizia locale è salito su una scala fino al tetto e si è trovato faccia a faccia con Crooks, che gli ha puntando il fucile. Mentre l’agente scendeva dalla scala, Crooks ha preso la mira e ha sparato circa otto colpi contro Trump.

il luogo dell attentato a donald trump 3

Nel giro di pochi istanti, i cecchini del Secret Service, appostati sul tetto di un fienile dietro il palco, hanno sparato e ucciso Crooks. I cecchini sembravano aver preso la mira nella direzione di Crooks già prima di aprire il fuoco, ma non è chiaro se lo avessero visto.

I servizi segreti hanno confermato di essersi affidati alle forze dell'ordine locali per gestire la sicurezza dell'evento. Si tratta di una prassi comune . Oltre ad aver lasciato l'area esterna al perimetro del raduno sotto la supervisione della polizia locale, almeno sei ufficiali delle unità tattiche della contea di Butler formavano la squadra di contrattacco dei servizi segreti (gli agenti pesantemente armati che hanno seguito l'evacuazione di Trump), che comprendeva solo due membri dei servizi segreti.

il luogo dell attentato a donald trump 1

Le due squadre di cecchini dei Servizi Segreti erano supportate da due squadre di cecchini locali.

La polizia della Pennsylvania ha confermato di aver collaborato con i servizi segreti e di farlo regolarmente quando funzionari governativi di alto profilo si recano in città, ma che in ultima analisi è l'agenzia federale a gestire la situazione.

UNA PALLOTTOLA SCULATA - MEME BY EMILIANO CARLI

«I servizi segreti hanno sempre la precedenza quando si tratta di proteggere un caso del genere - ha detto ai giornalisti il tenente colonnello George Bivens della polizia di stato della Pennsylvania - Collaboriamo con loro per fornire tutto ciò che viene richiesto dai servizi segreti, ma sono loro a guidare la sicurezza».

