Da www.adnkronos.com

Il vaccino covid AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria. Lo riferiscono i media stranieri sulla base dei dati dell'Agenzia europea per i medicinali. Il cambio di nome in Vaxzevria è stato approvato proprio dall'Ema il 25 marzo, a seguito di una richiesta dell'azienda farmaceutica britannico-svedese. In precedenza era semplicemente chiamato "Vaccino COVID-19 AstraZeneca".

Il vaccino rimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l'etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul sito dell'Ema è stato anche pubblicato il nuovo bugiardino aggiornato con i possibili e rari casi di eventi avversi tromboembolici.

La città di Berlino ferma AstraZeneca per tutti under 60

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La città di Berlino ha fermato le vaccinazioni non solo per le donne ma anche per gli uomini under 60. Lo riporta Dpa. Anche il Land del Brandeburgo, che circonda la capitale tedesca, ha preso la stessa decisione, come ha reso noto il portavoce della Salute del Land tedesco. Intanto per stasera alle 18 è prevista una nuova conferenza dei ministri della Salute dei 16 Laender per discutere delle imminenti decisioni su AstraZeneca alla quale interverrà il ministro della Salute Jens Spahn.

Canada sospende vaccino AstraZeneca per popolazione sotto 55 anni

Da "www.rainews.it"

Per il timore di possibili trombi, finora mai verificatisi nella popolazione canadese vaccinata, il Canada ha sospeso l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per le persone sotto i 55 anni. La decisione segue la raccomandazione della Commissione nazionale sulla vaccinazione. "C'è una sostanziale incertezza sui benefici di fornire il vaccino AstraZeneca agli adulti sotto i 55 anni dati i potenziali rischi", ha spiegato Shelley Deeks, vice presidente della commissione.

Da nuovi dati provenienti dall'Europa si evince che il rischio di trombi è potenzialmente di uno su 100 mila, più alto di uno su un milione ritenuto in precedenza, ha aggiunto. Da qui, la decisione di sospenderne l'uso, in attesa di nuovi analisi rischi-benefici, e l'invito a chi lo abbia ricevuto negli ultimi 20 giorni di consultare un medico.

