1. LA NUOVA VITA DELLA FERRAGNI

Estratto dell’articolo di R.Tro. per “Il Messaggero”

Chiara […] ricomincia da Vulcano, postando un messaggio inequivocabile: «Conta chi c'era quando andavi a fondo. E anche quando, invece sei arrivata fino in fondo. Tutto il resto è scenografia». La Ferragni affila le unghie e gli occhi languidi. Una delle prime ad accorrere sull'isola dell'arcipelago delle Eolie per partecipare al matrimonio dell'amica Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere tedesco del Newcastle United.

L'influencer, alle prese con una burrascosa separazione da Fedez (anche se i toni sono scesi, la coppia ha scelto di «tutelare i figli»), in abbigliamento da ragazzina - cappuccio rosa della felpa calato sulla testa, jeans e sneakers bianche - ha postato le foto della partenza. […] Aeroporto, autobus, traghetto, pranzetto con la futura sposa, gita in barca con Michelle Hunziker, una posa con l'immancabile Manuele Mameli, che cura da tempo il suo look.

Pronta, alla vigilia del matrimonio, per il suo rientro ufficiale in "società". In abito da sirena per il white party organizzato dalla coppia, forse anche per festeggiare a mezzanotte il compleanno di Karius che cadeva nel giorno delle nozze. Un look quello della Ferragni che ha scatenato una valanga di commenti social, più che mai divisi tra l'adorarla e chi non smette di notare la sua magrezza.

E Fedez mentre Chiara cambiava mise, verde acqua alla cerimonia, celeste come i suoi occhi per la serata, dov'era? Sulla costa del Capitolo (Monopoli). Il rapper è in vacanza in compagnia dell'inseparabile cane Silvio e della nuova fidanzata Garance Authié, modella francese di 20 anni (anche se ha postato solo le foto con il golden retriever), forse per uniformarsi al low profile dell'ex moglie. Di fatto, se Fedez è stato "avvistato" già con due modelle, Chiara elegantemente quanto furbescamente, ha inanellato solo un paio di indiscrezioni, i presunti flirt con il rapper Tony Effe e l'ortopedico Andrea Bisciotti. Ma un post le sfugge: "Make a wish", esprimi un desiderio, su una foto che mostra la sua calda sera d'estate.

2. FEDEZ E LA FIDANZATA GARANCE IN VACANZA IN PUGLIA: LE FOTO SUI SOCIAL (MA MAI INSIEME): ECCO DOVE

Estratto dell’articolo di www.quotidianodipuglia.it

E' in Puglia una delle coppie più chiaccherate del momento: Fedez e la modella francese Garance Authié. I due, che pare siano ormai nel pieno di una love story dopo la separazione del rapper da Chiara Ferragni, si sono infatti geolocalizzati sui social in Puglia.

Fedez è atterrato in Puglia nella giornata di ieri, 21 giugno, accompagnato dal suo cane Silvio, diventato ormai inseparabile. Due gli appuntamenti pugliesi per l'artista milanese: l'incontro, insieme al presidente del Codacons, Carlo Rienzi che hanno annunciato ufficialmente una collaborazione volta a sostenere la comunità di Taranto, ancora colpita dagli effetti devastanti dell'inquinamento industriale dell’ex Ilva, e la partecipazione sul palco di Battiti Live nella seconda serata di Molfetta.

In mezzo un po' di vacanze in Puglia. Lui posta le foto al mare in compagnia del cane persino sul sup, poi bordo di uno yacht e in una masseria di lusso che i bene informati posizionano nei pressi di Polignano a Mare. […]

