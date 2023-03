FERRAGNI, CHE CROCE! – L’INFLUENCER DI SE’ STESSA, DOPO AVER MONETIZZATO SU OGNI ASPETTO DELLA SUA VITA, PASSA AI SIMBOLI RELIGIOSI: HA LANCIATO UNA LINEA DI CROCI-GIOIELLO. SOLO CHE LA FASHION BLOGGER SI E’ SEMPRE DICHIARATA ATEA, COSI’ COME FEDEZ, CHE AVEVA DICHIARATO DI NON VOLER BATTEZZARE I FIGLI - IL DRAMMA E' CHE IL SIMBOLO DEL CRISTIANESIMO E' USATO "PER MODA", COME UN ACCESSORIO QUALUNQUE...

Estratto dell’articolo di Daniela Mastromattei per “Libero quotidino”

Come sempre Chiara Ferragni non si inventa nulla. […] In questo momento cavalca l’onda delle croci-gioiello da appendere al collo. Una moda che certo non ha lanciato lei, ma che è ritornata prepotentemente tra le star americane, da Kim Kardashian - che completa i suoi look con i crocifissi già da diversi mesi, […]-, a Rihanna[…].

Ma come molti ricorderanno le indossatrici di questo ciondolo devono tutto a Madonna, la regina del pop che fin dagli anni Ottanta […] ha adottato questo gioiello fino a considerarlo un feticcio, dal quale si separa raramente.

MADONNA

Tuttavia, Madonna ha sempre avuto un rapporto con la religione, anche se turbolento, tanto da invocare su Twitter un incontro con Papa Francesco «per discutere di questioni importanti» e sottolineando di essere «una brava cattolica», nonostante le tre scomuniche, che lei stessa definisce «ingiuste».

Chiara Ferragni invece si è sempre dichiarata atea, così come Fedez, il marito, al punto da non voler battezzare i loro figli, […] la coppia non è andata […] si è sposata dopo una lunga convivenza a Noto in Sicilia, ma solo con rito civile. Insomma, la bionda influencer che macina denaro indossando abiti, scarpe e borse e tanto altro […] approfitta del crocifisso per far lievitare il suo giro d’affari.

Infatti ha appena lanciato sul mercato una collezione di croci -ciondolo in tutte le dimensioni, alcune impreziosite con zirconi. E non c’è una sua foto sui social in cui non mostri il gioiello. Anzi per raddoppiare gli incassi, la scaltra blogger ne indossa due di misura diversa, con doppia catenina. Come dire, torna di moda la croce, ma se vuoi essere davvero fashion ne devi esibire almento due.

COMUNIONI

Mai nulla arriva per caso in casa Ferragni. L’imprenditrice che sa cogliere le occasioni giuste avrà sicuramente fiutato il business in vista delle comunioni dei bambini, che ci saranno a breve. I crocifissi potrebbero essere il regalo ideale (e modaiolo) per entrambi i sessi. […]

fedez chiara ferragni

Che sono di moda ormai è assodato, non certo grazie a Chiara, che si limita semplicemente a veicolare le tendenze che altri lanciano. E che prima della Ferragni ha indossato la croce anche a Kate Middleton. La principessa del Galles, ha scelto per il suo regale decolletè un modello classico e assai prezioso.

