A FERRAGNI E FUOCO – L’INFLUENCER PUBBLICA LE SOLITE FOTO PEPERINE IN LINGERIE, CON UN JEANS CON UN’APERTURA ASCELLARE, SENZA MUTANDE E UNA MANO SUL SENO E IL WEB SI SCATENA - I PIPPAROLI RENDONO LODE AI VALORI DI CHIARA E I BACCHETTONI SI SCATENANO CON IL SOLITO MANTRA: “VERGOGNA, SEI UNA MADRE” – E CHIARA NON LE MANDA A DIRE…

Da "www.ilmessaggero.it"

chiara ferragni 2

Nuova foto hot di Chiara Ferragni e nuova polemica. La nota influencer ha mostrato uno scatto su Instagram con un nuovo paio di jeans ma sembra essere completamente nuda per il resto.

Senza sulla sopra e con un vistoso spacco laterale dei pantaloni che fa sembrare che non indossi nemmeno la biancheria intima. Lo scatto ha scatenato il web, tra chi ha apprezzato le nudità della Ferragni e chi invece l'ha criticata.

In molti da quando è diventata mamma la criticano per i nudi considerandoli "poco adeguati" al suo ruolo di genitrice; ma in generale molte persone le hanno chiesto se non le dessero fastidio i pantaloni senza le mutande sotto.

chiara ferragni 1

Nella valanga di commenti spunta però anche quello di Chiara che risponde: «Di solito le mutande le indosso» e aguzzando la vista si vede il bordo sottile, color grigio perla, proprio degli sleep.

fedez tocca le tette di chiara ferragni in un ristorante 7

Chiara mostra ancora una volta di saper essere un icona, più o meno amata, di saper far parlare di sé. In barba a tutte le polemiche il marito, Fedez, invece sembra proprio apprezzare e la Ferragni pare non considerare più le numerose polemiche, tanto che rilancia con uno scatto ancora più hot, in intimo trasparente in pizzo nero.

