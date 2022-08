17 ago 2022 18:57

FERRAGOSTO È PASSATO E IL CALDO TORRIDO È TORNATO – LE PREVISIONI DEL TEMPO PER I PROSSIMI GIORNI: L’ITALIA È DIVISA IN DUE! AL NORD CI SARANNO NUBIFRAGI E TEMPORALI, MENTRE AL SUD ARRIVA LA SESTA ONDATA DI TEMPERATURE AFRICANE, CON UN PICCO MASSIMO DI 45 GRADI IN SICILIA. IL WEEKEND SARÀ...