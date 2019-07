FERROVIA E ANARCHIA – ITALIA IN TILT PER I TRE ROGHI CHE HANNO COLPITO UNA CABINA ELETTRICA DELL’ALTA VELOCITA’, I SITI ANARCHICI ESULTANO PER IL BLOCCO DEI TRENI: “GESTO D’AMORE E DI RABBIA, BISOGNA PORTARE IL PANICO ALLA SUPERFICIE DELLE COSE”. IPOTESI VENDETTA: IL BLITZ ARRIVA NEL GIORNO DELLA CONDANNA DI 28 MILITANTI PER ATTENTATO

Da www.ilfattoquotidiano.it

I siti anarchici esultano per i tre roghi che hanno colpito una cabina elettrica dell’alta velocità e due pozzetti nella zona della stazione di Rovezzano, alle porte di Firenze, paralizzando il traffico ferroviario. Parole, quelle degli estremisti, che spingono gli investigatori verso la pista anarchica.

Proprio nel capoluogo toscano è stata emessa lunedì la sentenza della Corte di assise contro 28 anarchici accusati di vari reati: tre sono stati condannati per il ferimento dell’artificiere della polizia di Stato Mario Vece, investito dall’esplosione di un ordigno artigianale la notte di Capodanno 2017 davanti alla libreria Il Bargello, considerata vicina a Casapound, a Firenze. I giudici hanno riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali gravissime e inflitto una pena di 9 anni e 6 mesi a Pierloreto Fallanca, 9 anni 10 mesi e 15 giorni a Giovanni Ghezzi e 9 anni a Salvatore Vespertino.

Assolto per non aver commesso il fatto Nicola Almerigogna, che è stato invece condannato a 2 anni e 15 giorni per associazione a delinquere e manifestazione non preavvisata. Fallanca, Ghezzi e Vespertino sono stati anche condannati al pagamento di 70mila euro di provvisionale in favore dell’artificiere. Per quanto riguarda le altre parti civili, disposto un risarcimento di 3.000 euro verso CasaPound, 5.000 euro per il sindacato di polizia Siulp, una provvisionale di 10.000 euro verso ministero dell’Interno e della Difesa e una provvisionale di 5.000 euro in favore dell’associazione culturale Il Bargello.

“Non riusciamo a trattenere la nostra emozione” nel vedere come “sia sufficiente accendersi una sigaretta all’aria aperta in campagna, sotto la luna“, per mandare in tilt questo “gigante coi piedi d’argilla”, avevano esultato in mattinata gli amministratori della piattaforma web Finimondo.org.

Proprio nell’incipit del messaggio, gli autori fanno riferimento al fatto che il gesto sia avvenuto nei giorni in cui si festeggiano alcuni anniversari importanti e si conoscerà l’esito della sentenza fiorentina: “Questa mattina – dieci giorni dopo il ventunesimo anniversario della morte di Maria Soledad Rosas, due giorni dopo il diciottesimo anniversario della morte di Carlo Giuliani, e poche ore prima della prevista sentenza da parte del Tribunale di Firenze contro una trentina di anarchici – la linea ferroviaria che collega Roma e Firenze è ferma, sospesa, bloccata. Cosa è successo? All’alba, nella prima periferia del capoluogo toscano, una cabina elettrica dell’alta velocità si è surriscaldata al punto da andare in fiamme. Sarà stato un caso? Una coincidenza? Una ‘vile provocazione’? Oppure, più semplicemente ed umanamente, un gesto d’amore e di rabbia?”, si legge nel testo intitolato La strategia della lumaca e che ha come sottotitolo “Bisogna portare il panico alla superficie delle cose”.

