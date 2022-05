LA FESSA E' ARTE - MADONNA SBARCA NEL MONDO DELLA CRIPTOARTE CON TRE VIDEO NFT REALIZZATI CON L'ARTISTA BEEPLE E VIENE SUBITO RIDICOLIZZATA SUI SOCIAL - LE OPERE PRESENTANO SCANSIONI DIGITALI DELLA SUA VAGINA, OLTRE A IMMAGINI DI SE STESSA NUDA MENTRE PARTORISCE ALBERI, FARFALLE E MILLEPIEDI ROBOTICI - "C'E' CHI INVECCHIA BENE... E POI C'E' QUESTO", "E' IMPAZZITA", "ED ECCO L'ULTIMO BRANDELLO DI ETEROSESSUALITA' CHE MI RESTAVA..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

nft di madonna

Madonna è stata ridicolizzata senza pietà online per aver pubblicato una bizzarra raccolta di video NFT che presentano scansioni digitali grafiche della sua stessa vagina, oltre a rappresentazione di sé stessa nuda mentre partorisce alberi, farfalle e millepiedi robotici.

Il suo debutto nel mondo della criptoarte con la collezione NFT ha suscitato una tempesta di risposte su Twitter e gli utenti l’hanno etichettata come «disperatamente in cerca di attenzione», definendo le clip «inquitetanti», «spaventose» e da «rabbrividire».

nft di madonna 2

Per realizzare tre dei video NFT, Madonna ha collaborato con l’artista digitale Beeple. Tra gli aspetti più grafici delle clip ci sono i primi piani delle parti intime della cantante, che sono stati creati utilizzando scansioni dei genitali di Madonna - e che hanno suscitato polemiche e indignazione sui social media.

«La tecnologia è stata un errore», ha scritto una persona dopo aver visto le clip. «Proprio quello di cui il mondo ha bisogno in questo momento, Madonna», ha scritto qualcun altro con sarcasmo. Un terzo ha affermato che la cantante «non smette mai di stupirli», mentre un altro utente ha affermato che «nessuno lo aveva chiesto».

nft di madonna 3

«Lascia che sia Madonna a scuotere le cose», si legge in un altro tweet. «Oh buon cielo. Questo è un mondo malato, malato, malvagio», ha detto qualcun altro. Un'altra persona ha scritto che voleva «togliersi di dosso dal pianeta» dopo aver visto i video, mentre un'altra li ha definiti «spaventosi, ma esilaranti».

Qualcun altro ha scritto che «il mondo è impazzito», mentre un utente ha scherzato sul fatto che le sue clip abbiano posto fine del tutto alla comunità NFT. «Ed ecco l'ultimo brandello di eterosessualità che mi restava», ha detto un utente di Twitter.

nft di madonna 5

Qualcun altro ha semplicemente twittato «Cringe» in risposta ai video. «Qualcuno può per favore dire gentilmente a @Madonna che non tutti vogliono vedere la sua vagina?» ha invocato un'altra persona.

«Abbiamo davvero bisogno di questo?» ha chiesto un fan. «Qualcuno chiede a gran voce un modello 3D di una delle parti del corpo di Madonna?». Un'altra persona ha criticato Madonna per aver «cercato disperatamente attenzione per rimanere rilevante». «È davvero alla disperata ricerca di attenzioni nella sua vecchiaia», ha concordato un altro utente.

nft di madonna 4

«È impazzita», ha detto un altro messaggio, mentre un'altra persona ha aggiunto: «Ha decisamente bisogno di un intervento». «Madonna è disgustosa ed è l'ultima persona al mondo di cui voglio vedere la vagina resa in 3D animata, ma le attribuisco il merito di essere riuscita a essere ancora scioccante nei suoi 60 anni», ha detto qualcun altro. «È stupido, ma almeno è audace». Un utente ha persino paragonato le sue parti intime a un roast-beef e un altro ha scritto: «C'è chi invecchia bene... e poi c'è questo».

Da ansa.it

nft di madonna 6

Madonna debutta nel mondo degli Nft (non fungible tokens) con un'opera realizzata in collaborazione con Beeple dal titolo "Mother of Creation": tre video digitali che ritraggono un suo avatar mentre da' vita alla flora, la fauna e alla tecnologia.

C'è voluto un anno di lavoro in tandem con Mike Winkelmann, l'artista digitale diventato improvvisamente celebre quando l'anno scorso ha venduto un Nft da Christie's per 69 milioni di dollari.

nft di madonna 7

«È un onore assoluto», ha detto Beeple: «Di solito non faccio collaborazioni e questa resterà probabilmente l'unica per molto, molto tempo». Gli Nft sono certificati digitali che rappresentano la proprietà di un oggetto virtuale come un'opera d'arte e utilizzano la tecnologia blockchain, alla base di molte criptovalute. Hanno guadagnato molta popolarità nell'ultimo anno grazie all'adozione da parte di celebrità e grandi aziende.

Quello di Madonna e Beeple sarà messo all'asta per tre giorni (da domani a venerdì) sulla piattaforma-mercato online SuperRare e i proventi andranno in beneficenza. Nei tre video si vede l'immagine frontale nuda di un avatar della popstar che partorisce diversi organismi da un letto di ospedale, un veicolo arrugginito e in mezzo a una foresta.

dietro le quinte degli nft di madonna

Tutte le opere sono state realizzate con uno scan in 3D del corpo di Madonna, poi rielaborato dalla cantante e da Beeple. La popstar ha poi abbinato a ciascun video brani di poesia, alcuni composti da lei e altri dal mistico Rumi. «Non ho mai inteso la provocazione come fine a se stessa», ha detto Madonna insistendo che gli alberi, le farfalle e i millepiedi che escono dal suo ventre hanno un significato: «Rappresentano la speranza. Rappresentano la tecnologia». I proventi andranno a tre organizzazioni no profit che sostengono donne e bambini tra cui Voices of Children che si occupa di persone colpite dalla guerra in Ucraina.

