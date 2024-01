LA FESSA ATTIRA E IL CRIMINE TI STIRA – SONO IN AUMENTO I CASI DI AMERICANI CHE SI TRASFERISCONO A MEDELLIN, IN COLOMBIA, E VENGONO AMMAZZATI DOPO AVER CERCATO DONNE SULLE APP DI INCONTRI: ALCUNI VENGONO DROGATI E RAPINATI, ALTRI FINISCONO SOTTO SEQUESTRO E SONO COSTRETTI A CHIAMARE I PARENTI PER FAR PAGARE IL RISCATTO - IN ALTRI CASI VENGONO UCCISI DOPO ESSERE STATI DERUBATI – LA CITTÀ È DIVENTATA UNA META TURISTICA CHE ATTIRA SINGLE IN SMART WORKING...

Tou Ger Xiong si era innamorato del suo stile di vita da espatriato nella vivace città colombiana di Medellín: stock trading di giorno, ristoranti raffinati e discoteche di notte.

Lui faceva parte di un numero crescente di americani e cittadini stranieri che hanno iniziato ad affluire nel paese dopo la pandemia, grazie ai nuovi visti per nomadi digitali introdotti per contribuire a stimolare la crescita delle start up.

Ma poche ore dopo essere uscito per un appuntamento il 10 dicembre, si è ritrovato a dover chiamare famiglia e amici negli Stati Uniti chiedendo di trasferirgli 2.000 dollari, dicendo loro che era stato rapito. Il giorno successivo, la polizia ha trovato il corpo senza vita di Xiong con molteplici coltellate e contusioni dopo essere stato gettato da un dirupo di 80 metri lungo il lato di un ruscello in una lussureggiante zona boscosa di una città rinomata per il suo clima primaverile e le dolci colline verdi.

«È surreale che in un posto così bello, mio fratello sia morto» ha detto il fratello maggiore di Xiong, Eh Xiong, in un'intervista telefonica da Minneapolis.

Xiong è uno degli almeno otto americani morti nella seconda città più grande della Colombia tra novembre e dicembre. Sono dozzine i casi di turisti uomini tenuti prigionieri e derubati, spesso dopo aver incontrato donne su app di appuntamenti, hanno detto i funzionari di Medellín. Le morti, alcune avvenute dopo che le vittime erano state drogate, e un picco di aggressioni agli stranieri hanno portato l'ambasciata degli Stati Uniti in Colombia a emettere un avviso, invitando alla cautela i cittadini statunitensi che incontrano persone attraverso piattaforme di incontri online.

Gli avvertimenti sono una macchia per i funzionari di Medellín che hanno trascorso decenni a ripulire l’immagine della città, da capitale degli omicidi degli anni ’90 sotto il re della cocaina Pablo Escobar a calda meta turistica con una fiorente vita notturna. Gli omicidi sono diminuiti del 97% in tre decenni.

Ma alcuni criminali in questi giorni prendono di mira gli stranieri, molti dei quali affollano la città alla ricerca di feste alimentate dalla droga e prostitute.

Le aggressioni agli stranieri si verificano nel contesto di una forte ripresa del turismo a Medellín, che i residenti, le autorità cittadine e persino gli espatriati di lunga data mal sopportano visto che la gentrificazione fa aumentare il costo della vita. L'affitto è quasi triplicato nel ricco quartiere di El Poblado, dove Xiong soggiornava e dove si sono verificati molti dei crimini.

«Vogliamo che arrivino sempre più stranieri, ma vogliamo che partecipino ad un turismo che aggiunga valore - ha detto il sindaco di Medellín Federico Gutiérrez dopo l'avvertimento degli Stati Uniti - Noi non vogliamo gente che viene qui per il turismo del sesso e della droga».

In alcuni casi, uomini americani sono stati trovati morti nelle loro camere d'albergo o appartamenti in affitto dopo essere usciti con donne locali. In altri, secondo i rapporti della polizia, i delinquenti li hanno derubati e uccisi per strada durante gli appuntamenti. Si ritiene che altri siano morti mescolando alcolici e farmaci che alterano la mente e che le bande mettono nei drink per rendere stordire una vittima prima di una rapina.

I siti di social media e le bacheche di viaggi su Internet sono pieni di persone che incoraggiano uomini americani di mezza età ad andare ad appuntamenti nelle principali città della Colombia, dove la prostituzione è legale.

Molti uomini pubblicizzano i loro prolifici appuntamenti attraverso app di appuntamento come Tinder e Bumble. Ma ci sono anche decine di account sui social media che avvertono gli stranieri del rischio di cadere vittime di appuntamenti in cui le bande criminali usano droghe per sedare gli ignari clienti per derubarli.

«È diventato un problema enorme negli ultimi anni» ha affermato Jeremy Kreisler, un nativo della California che ha vissuto a Medellín e gestisce un servizio che aiuta i giovani nomadi digitali a intraprendere la vita da espatriato.

Sul suo profilo X, Kreisler in ottobre ha offerto una lista di consigli “Dating 101”, esortando i follower a scegliere il luogo dell’incontro, osservare attentamente il loro drink ed evitare di ubriacarsi. Ha anche sconsigliato di socializzare senza parlare spagnolo.

Anche i viaggiatori più esperti possono diventare involontariamente prede, ha detto Kreisler, ricordando come un amico è stato drogato in un bar e ha scoperto che la maggior parte delle sue cose erano scomparse quando ha ripreso conoscenza nel suo appartamento due giorni dopo. Kreisler ha detto di aver notato anche un notevole incremento nel numero della prostituzione di strada, un problema che secondo il governo della città è diventato più evidente nei quartieri ad alta densità turistica.

L'ufficio del procuratore generale ha dichiarato di aver arrestato circa 50 persone nel 2023 con l'accusa di aver collaborato con gruppi criminali che prendevano di mira gli stranieri a Medellín. A settembre, i pubblici ministeri hanno arrestato 14 membri di una gang che utilizzava ragazze minorenni utilizzate per creare falsi profili sui social media per attirare vittime, tutti uomini di età compresa tra 27 e 60 anni. Erano accusati di aver derubato denaro e gioielli del valore di quasi 100.000 dollari in un periodo di 10 mesi.

William Vivas, l’alto funzionario di Medellín che raccoglie e indaga sulle denunce dei cittadini, ha detto che una frazione degli 1,3 milioni di visitatori della città lo scorso anno sono venuti per turismo sessuale. M

Giovedì, la polizia ha arrestato due uomini, una donna e un’adolescente di 17 anni per il rapimento e l’omicidio di Xiong. Gli investigatori colombiani affermano che il 50enne si è recato in un appartamento per incontrare una donna con cui era in contatto sui social media. È stato poi legato e picchiato prima di essere costretto a chiamare i propri cari per farsi inviare denaro su un conto PayPal. Un totale di 3.140 dollari è stato rapidamente inviato sul conto, hanno detto i pubblici ministeri, ma Xiong è stato comunque ucciso.

