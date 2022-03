LA FESSA NON CONOSCE BARRIERE - DOPO AVER MESSO LE MANI SUL PATRIMONIO DI ROMAN ABRAMOVICH, ORA TOCCA ALLA VITA PRIVATA: UNA GIORNALISTA RUSSA HA RIVELATO CHE L'OLIGARCA AVREBBE UNA RELAZIONE SEGRETA CON LA MODELLA 25ENNE DI ORIGINI UCRAINE ALEXANDRA KORENDYUK - "È IRONICO CHE ABRAMOVICH SIA COLLEGATO A UNA DONNA DI ORIGINI UCRAINE, PROPRIO MENTRE VIENE SANZIONATO ECONOMICAMENTE A CAUSA DELLA GUERRA E DELLA SUA VICINANZA A PUTIN"

Simona Marchetti per www.corriere.it

A causa dei suoi stretti legami con Vladimir Putin, il governo inglese gli ha congelato i beni e la Premier League lo ha fatto fuori dalla gestione del Chelsea, ma ora tocca alla vita privata di Roman Abramovich essere messa in piazza. L’oligarca russo ha infatti una relazione segreta con la 25enne Alexandra Korendyuk, la cui famiglia ha origini ucraine.

A scoprire (e rivelare) l’altarino del 55enne oligarca, ottavo uomo più ricco di Russia, è stata la giornalista russa Bozhena Rynska, che ha una rubrica di gossip e che per prima nel 2008 scrisse che Abramovich stava per sposare la sua terza moglie, Dasha Zhukova, com’è poi in effetti accaduto.

Per la verità, le prime voci di una storia fra il tycoon amico di Putin e la bella imprenditrice e star televisiva (è apparsa in due episodi della serie russa «You’re All P***ing Me Off») avevano iniziato a girare già lo scorso ottobre, ma ora si sono intensificate, e per il momento non sono state smentite.

«La nuova ragazza di Roman Abramovich è molto interessante — racconta la Rynska nella sua rubrica rilanciata da molti media inglesi, dal Times al tabloid Sun — . All’inizio dell’anno si diceva che il cuore dell’oligarca fosse stato conquistato da Alexandra Korendyuk. Ci sono pochissime informazioni sulla ragazza, ma si dice sia la fondatrice di un’azienda nel settore musicale e che si sia anche cimentata come attrice».

Come riporta il Sun , pare che la Korendyuk sia effettivamente la fondatrice dell’Institute of Music Initiatives, che aiuta i musicisti emergenti, mentre una fonte non meglio specificata ha sottolineato al tabloid che il cognome della ragazza sarebbe legato a radici familiari ucraine. «È ironico che Abramovich sia collegato a una donna di origini ucraine, proprio mentre viene sanzionato economicamente a causa della guerra e della sua vicinanza a Putin — ha commentato l’insider — . È facile capire cosa ci veda in lei e questa è una relazione che dura apparentemente da un anno».

Dopo il divorzio dalla Zhukova nel 2018, si diceva che Abramovich — che ha sette figli — si fosse innamorato della 45enne ballerina russa Diana Vishneva, ma all’epoca il suo portavoce smentì la storia, definendola «una sciocchezza».

