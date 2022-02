FESSO-BOOK! – MEGA TONFO A WALL STREET PER FACEBOOK CHE REGISTRA IL PIU' GRANDE CROLLO DI SEMPRE (-24%) - PER LA PRIMA VOLTA DA QUANDO E' STATO CREATO, GLI UTENTI SONO IN CALO E, SECONDO ZUCKERBERG, È COLPA DI TIK TOK - NEGLI ULTIMI TRE MESI DEL 2021 LA PIATTAFORMA SOCIAL HA REGISTRATO UN CALO DI 500.000 ACCESSI - IERI INOLTRE E' ARRIVATA UN'ALTRA MAZZATA PER IL MILIARDARIO...

META PERDE 24% IN APERTURA A WALL STREET, DOPO TRIMESTRALE

Da ANSA

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ha perso il 24% in apertura a Wall Street, dopo i deludenti risultati della trimestrale di ieri, compresa la perdita di utenti per la prima volta in 18 anni.

Dagotraduzione dal Daily Mail

MARK ZUCKERBERG

Per la prima volta da quando è stato creato 18 anni fa, gli utenti giornalieri di Facebook sono diminuiti. «Le persone hanno molte scelte su come vogliono trascorrere il loro tempo e app come TikTok stanno crescendo molto rapidamente» ha detto Zuckerberg durante una riunione sugli utili secondo il Washington Post.

Facebook ha registrato un calo di quasi 500.000 accessi giornalieri negli ultimi tre mesi del 2021, Zuckerberg ha ribadito che Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, sta spingendo al massimo per sviluppare i suoi video Reels in formato breve nel tentativo di competere con Tik Tok. «Questo è il motivo per cui la nostra attenzione sui Reels è così importante a lungo termine» ha aggiunto.

Facebook, che ora ha 1,93 miliardi di utenti che accedono ogni giorno, ha anche visto le sue azioni precipitare di oltre il 20% negli scambi estesi mercoledì dopo che la spesa inaspettatamente pesante per il suo progetto Metaverse ha portato a un raro calo dell'utile del quarto trimestre.

mark zuckerberg

Meta ha visto le sue azioni scendere del 22,6% a 249,90 dollari nel trading after-hour, cancellando circa 200 miliardi di dollari dal valore di mercato della società. Durante l'ultimo trimestre del 2021, la società ha investito molto nel suo segmento Reality Labs, che include i visori per realtà virtuale e la tecnologia di realtà aumentata, causando gran parte del calo dei profitti.

Zuckerberg, che vale circa 107 miliardi di dollari, deteneva oltre 398 milioni di azioni di Meta alla fine del 2020, secondo Investopedia. Sulla base delle sue partecipazioni, il CEO ha subito personalmente una perdita di oltre 29 miliardi di dollari da quando le azioni della società sono scese mercoledì.

mark zuckerberg

Gli analisti affermano che gli investitori si aspettavano segnali di calo della crescita degli utenti, ma sono rimasti "sorpresi" dalla quantità di dollari pubblicitari che la società ha perso a seguito della crescita di TikTok. TikTok sta dominando il mercato dei video generati dagli utenti in forma abbreviata, nonostante Meta offra il proprio prodotto Reels su Instagram.

I dati indicano che la piattaforma ha perso consumatori a causa di TikTok, secondo Bloomberg. Le cifre, tuttavia, non avrebbero dovuto prendere alla sprovvista gli investitori poiché ci sono stati ripetuti segnali che Meta stava cercando di competere con il nuovo formato video.

mark zuckerberg meta

I dati hanno anche rivelato che i consumatori sono meno interessati alla piattaforma Facebook, in particolare in Africa e America Latina, dove la perdita di utenti giornalieri è stata maggiore. Alcuni analisti affermano che questo dimostra che il prodotto potrebbe essere saturo a livello globale.

I rapporti sugli utili del quarto trimestre di Meta indicano anche che la crescita degli utenti della piattaforma si è bloccata negli Stati Uniti e in Europa, una tendenza osservata negli ultimi anni. Mentre il calo degli utenti giornalieri potrebbe suggerire che il mercato di Facebook è saturo, gli analisti notano che Instagram, WhatsApp e Messenger continuano ad aggiungere utenti. La società ha visto una crescita del numero di utenti che accedono a Facebook mensilmente, nonostante il calo degli utenti giornalieri.

MARK ZUCKERBERG METAVERSE MARK ZUCKERBERG