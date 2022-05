LA FIAMMATA CHE HA COLPITO 5 BAMBINI USTIONATI ALL'ASILO DI BERGAMO MENTRE ARROSTIVANO DEI MARSHMALLOW, DURANTE ALCUNE ATTIVITA' ALL'APERTO, SAREBBE PARTITA DA UN PAPÀ CHE HA VERSATO DEL LIQUIDO INFIAMMABILE PER ACCENDERE UN FUOCO, NON RENDENDOSI CONTO CHE AVEVA GIÀ INIZIATO AD ARDERE - LA PIÙ GRAVE È UNA BAMBINA DI 4 ANNI, INTUBATA IN TERAPIA INTENSIVA CON USTIONI SUL 70% DEL CORPO E UN ALTRO CON BRUCIATURE SUL 20% DEL CORPO ANCHE LUI IN TERAPIA INTENSIVA, MENTRE GLI ALTRI 3...

Maddalena Berbenni,Pietro Tosca per il “Corriere della Sera”

La più grave è una bambina che proprio ieri ha compiuto 4 anni. È intubata nella terapia intensiva dell'ospedale Buzzi di Milano. Ha ustioni sul 70% del corpo e i medici, al momento, non sono in grado di fare nessuna previsione. Non è che fosse più vicino al fuoco, rispetto ai compagni. Pare abbia soltanto avuto la sfortuna di trovarsi nella direzione della fiammata, improvvisa e potentissima, sprigionata dal bioetanolo.

Il cortile della scuola dell'infanzia di Osio Sopra, a una manciata di minuti dal casello dell'A4 di Dalmine, sembrava la scena di un delitto, ieri mattina. Nella struttura di proprietà della parrocchia, 190 bambini alla materna e 40 al nido, la sezione Blu era impegnata in cortile nell'orienteering, la disciplina sportiva che normalmente si pratica nei boschi e che, nel caso dei più piccoli, è una specie di caccia al tesoro per imparare a usare la bussola o a leggere una mappa. Con la maestra c'erano alcuni papà volontari e proprio loro hanno tentato di accendere un fuoco per arrostire un sacchetto di marshmallow, come in campeggio.

Hanno fatto sedere una parte dei 20 bambini presenti su panchette di legno, disposte a cerchio attorno al braciere improvvisato, e hanno dato fuoco con il liquido infiammabile. Alla luce del sole, però, non si sono resi conto che il falò aveva iniziato ad ardere, hanno versato altro bioetanolo e si è scatenata la reazione.

Una fiammata ha investito 5 bambini e 3 papà. Oltre alla bimba trasportata in elisoccorso al Buzzi, ci sono un bimbo di 4 anni con ustioni sul 20% del corpo, in terapia intensiva al Niguarda, e altri 3 meno gravi al Papa Giovanni XXX di Bergamo: sono due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6. Nulla di serio per gli adulti, comunque medicati in Pronto soccorso.

Sulla base dei primi accertamenti dei carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo e della compagnia di Treviglio, il pm Silvia Marchina ha aperto un fascicolo, al momento, per lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose. Per ora, è a carico di ignoti, ma è prevedibile che, anche come forma di tutela loro, saranno iscritti gli adulti che hanno avuto un ruolo nell'incidente.

La dirigente Simonetta Nava è costernata: «Mi assumo la responsabilità dell'orienteering, che organizziamo da tanti anni, ma l'attività con il fuoco - dichiara - non è mai stata autorizzata né contemplata. Non riesco a capire come possano averlo fatto». La maestra della classe era presente. Perché non lo ha impedito? «Io questo non lo so, ero all'interno e poi sono stata impegnata nei soccorsi», risponde la dirigente, amatissima dai genitori per le tante attività organizzate nei suoi 19 anni alla guida della scuola.

