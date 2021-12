FIAMME NELLA CASA DELLA SORELLA DI TOM HANKS, SANDRA: LA NOTIZIA NON È TANTO L'INCENDIO, PARTITO DA UNA LAVATRICE (E SUBITO DOMATO), MA IL FATTO CHE LA DONNA VIVE A POLCENIGO, UN PAESINO IN PROVINCIA DI PORDENONE, INSIEME AL MARITO. SI SONO CONOSCIUTI ALLE SEYCHELLE, POI UN AMICO DI FAMIGLIA LI HA INVITATI IN FRIULI E…

L’allarme è stato lanciato nella notte tra lunedì e martedì. All’interno di un’abitazione era andata a fuoco una lavatrice. Normale routine di lavoro, avranno pensato i pompieri. Ma una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono trovati davanti la sorella maggiore dell’attore hollywoodiano Tom Hanks, Sandra, che da qualche anno vive con il marito in una casa di campagna a Polcenigo, in provincia di Pordenone. Un po’ di paura, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio: le fiamme sono state subito domate e confinate al locale della lavanderia.

Prima di trasferirsi a Polcenigo, uno dei borghi più belli d’Italia, Sandra Hanks aveva vissuto per venticinque anni alle Seychelles, in tutt’altro ambiente, in mezzo all’oceano Indiano. Ed è qui che ha conosciuto il marito, Kevin Boyd, affermato manager di casinò di origine inglese.

Poi un amico di famiglia di Budoia (altro piccolo comune della provincia di Pordenone) li ha invitati a trascorrere un periodo in Friuli. È stato amore a prima vista. I due si sono innamorati del paesaggio e dello stile di vita e hanno deciso di ristrutturare una vecchia casa di campagna a Polcenigo, in località Fontane, dove si sono trasferiti definitivamente nel 2016.

E l’anno successivo si sono sposati proprio nel piccolo borgo del pordenonese. «Restare a casa non è un problema. Il popolo italiano è meraviglioso e mi sento fortunata a vivere qui. Lo spirito delle persone è straordinario», ha dichiarato lo scorso anno durante il lockdown. Tra l’altro il fratello Tom, l’attore premio Oscar per i film Philadelphia e Forrest Gump, che in quel periodo si trovava in Australia con la moglie, era stato uno dei primi personaggi di fama internazionale a contrarre il coronavirus.

Durante la pandemia Sandra Hanks è sempre rimasta a Polcenigo e la scorsa notte ha avuto una brutta disavventura nella sua casa di campagna.

A causa forse di un cortocircuito della lavatrice è divampato un incendio nella stanza adibita a lavanderia. Fortunatamente i vigili del fuoco, intervenuti con tempestività, sono riusciti spegnere le fiamme nel giro di poco tempo e a salvare l’abitazione.

Fortunatamente sia lei che il marito non hanno riportato conseguenze. Dopo le operazioni di spegnimento la coppia ha ringraziato i pompieri per essere riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero nel resto della loro amata casa di campagna.