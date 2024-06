FIAMME AL “PALAZZACCIO” – È SCOPPIATO UN INCENDIO NEL NELLA SEDE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A ROMA, ALL'INTERNO DI ALCUNI UFFICI AL TERZO PIANO – IL ROGO È STATO CAUSATO DAL CORTOCIRCUITO DI UNA CIABATTA ELETTRICA E IL FUMO HA INVASO IN POCO TEMPO TUTTI GLI AMBIENTI – L'INTERO STABILE È STATO EVACUATO. NON CI SONO FERITI O INTOSSICATI NÉ FASCICOLI PROCESSUALI ANDATI DISTRUTTI…

PALAZZO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PALAZZACCIO

(Adnkronos) - Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 10.30 nel palazzo che ospita la Corte di Cassazione in piazza Cavour, a Roma. Il rogo è divampato per un corto circuito e in via precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato il terzo piano del palazzo. Non ci sono intossicati. Interrotta anche l'erogazione dell'energia elettrica.

PALAZZO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PALAZZACCIO la corte di cassazione