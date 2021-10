FIDANZA ALLA FINANZA - LE FIAMME GIALLE DI MILANO ACQUISISCONO TUTTO IL GIRATO DELL’INCHIESTA DI “FANPAGE”, NELL’AMBITO DELL’INDAGINE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI E RICICLAGGIO - NELLA PARTE MANDATA IN ONDA CI SONO DIALOGHI IN LIBERTÀ IL “BARONE NERO” ROBERTO JONGHI LAVARINI, L’EUROPARLAMENTARE CARLO FIDANZA E LA CANDIDATA DI FDI A PALAZZO MARINO CHIARA VALCEPINA. COSA CI SARÀ NELLE ALTRE CENTO ORE DI REGISTRAZIONE? - VIDEO

(ANSA) - La Procura di Milano sta acquisendo, attraverso il lavoro degli investigatori della Gdf, l'intero girato (circa 100 ore) dell'inchiesta giornalistica di Fanpage che ha portato all'apertura di un fascicolo per finziamento illecito ai partiti e riciclaggio relativo alla campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative di Milano.

Indagine, coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, che sta verificando anche eventuali profili di apologia di fascismo. Oltre a fare accertamenti contabili, infatti, il primo passaggio dell'indagine è l'acquisizione in corso del filmato integrale con le registrazioni dei dialoghi di un cronista 'infiltrato' da imprenditore e Roberto Jonghi Lavarini, detto il "Barone nero", condannato a due anni per apologia del fascismo, Carlo Fidanza, europarlamentare e capo delegazione di Fratelli d'Italia e la candidata a Palazzo Marino di Fdi l'avvocato Chiara Valcepina.

Dialoghi in cui viene a galla un sistema di 'lavanderia' per pulire soldi versati in nero destinati alla campagna elettorale e usati anche per altre elezioni e poi incontri con esplicite battute razziste, fasciste e sessiste e anche riferimenti al discorso di Hitler alla birreria di Monaco e saluti romani.

2 - OGGI LA FINANZA ACQUISIRÀ TUTTO IL GIRATO DI "FANPAGE"

Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

L'indagine della Procura della Repubblica di Milano per violazione della legge sul finanziamento dei partiti e riciclaggio è al momento contro ignoti, ma è assolutamente noto a chi oggi la guardia di Finanza chiederà i filmati sulla vicenda che sta scuotendo Fratelli d'Italia nel pieno della tornata delle amministrative: le fiamme gialle di Milano busseranno alla porta di Fanpage per acquisire il centinaio di ore di immagini girate da un giornalista che si è mosso a lungo negli ambienti milanesi di FdI sotto copertura.

L'acquisizione del «girato» grezzo, dal quale sono state scelti dialoghi e immagini della prima parte del servizio, è stata disposta dai pubblici ministeri Piero Basilone e Giovanni Polizzi, che fanno parte del dipartimento diretto dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, titolari del fascicolo aperto dopo l'esposto presentato da Europa verde e dai Verdi.

Esposto che è la conseguenza del servizio in cui si parla di «lavatrici», imprenditori e professionisti che sarebbero in grado di trasformare in contributo elettorale ufficiale il finanziamento in nero per un evento per le comunali di Milano che dovrebbe arrivare da un finanziatore che altro non è che il giornalista di Fanpage che si è spacciato per uomo di una multinazionale della finanza.

Nel servizio sono riprodotti i dialoghi in libertà tra il fantomatico imprenditore, l'attivista Roberto Jonghi Lavarini, Carlo Fidanza (europarlamentare che si è autosospeso da capo delegazione del partito a Bruxelles) e la candidata di FdI a Palazzo Marino Chiara Valcepina. Ci sono anche brani in cui vengono fatte considerazioni e battute razziste e sessiste e riferimenti a un discorso di Hitler per denigrare una donna di religione ebraica. Tema che sarà approfondito dal pm Basilone che fa parte della sezione della Procura che si occupa, oltre che di terrorismo, anche del reato di apologia del fascismo.

