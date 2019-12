9 dic 2019 17:48

3, 2, 1 FIGHT! – BOTTE DA ORBI AL WINTER WONDERLAND DI LONDRA DOVE ALCUNI UOMINI HANNO SEMINATO IL PANICO TRA LE FAMIGLIE CHE AVEVANO PORTATO I FIGLI A HYDE PARK PER RESPIRARE LO SPIRITO NATALIZIO – MENTRE LE PERSONE ERANO IN CODA PER ENTRARE IN UN RISTORANTE DUE UOMINI PRIMA SI SONO SPINTONATI E POI HANNO INIZIATO A SCAZZOTTARE: GENITORI E BIMBI SI SONO ALLONTANATI DI CORSA MENTRE ALCUNI RAGAZZI… - VIDEO