FIGLI COME BESTIAME, DA DARE AL MIGLIOR OFFERENTE - LA STORIA DELLA BAMBINA ITALIANA DI 12 ANNI CHE VIVE IN GERMANIA CON LA MAMMA CHE STAVA PER ESSERE DATA IN SPOSA A UN PAKISTANO - DOPO LA SEPARAZIONE, LA MAMMA DELLA RAGAZZINA SI È CONVERTITA ALL’ISLAM E SI E' SPOSATA IN PAKISTAN, TORNANDO IN GERMANIA CON IL NUOVO MARITO – È STATO IL PADRE DELLA BAMBINA A CHIEDERE L'INTERVENTO DELLA PROCURA E DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI, FERMANDO I FOLLI PROGETTI DELLA EX MOGLIE...

Valentina Errante per “il Messaggero”

Anna (il nome è di fantasia) indossava il velo e il bracciale con il Corano. Rispettava il dettato dell'Islam e per lei, che di anni ne ha 12, la mamma aveva anche trovato un marito, di dieci anni più grande.

Un ragazzo pakistano fratello del suo nuovo compagno. Una storia di abusi e divieti, che non si consuma però all'interno di una famiglia di cultura islamica. Perché la mamma di Anna è italiana, originaria del Salento, e vive in Germania, dove si era trasferita anni fa con il papà di Anna, anche pugliese come lei.

Dopo la separazione, la donna si è convertita all'Islam, si è sposata in Pakistan ed è tornata col nuovo marito a vivere in Germania. È stato il padre della bambina a chiedere l'intervento della Procura e del Tribunale dei minorenni e del questore di Lecce fermando i folli progetti dell'ex moglie. I giudici hanno sospeso la potestà genitoriale ala mamma della bambina e l'hanno affidata ai nonni paterni, che vivono in provincia di Lecce con gli altri due fratelli di Anna.

Il provvedimento si basa sul concreto pericolo, valutato dai magistrati, che la bambina potesse essere portata in Pakistan per sposarsi. È stato ritenuto inoltre necessario l'intervento del questore che ha revocato il consenso all'espatrio e «congelato» la validità del passaporto della dodicenne.

LA VICENDA

È in Germania che ha inizio la storia della promessa sposa bambina, nel Paese in cui i suoi genitori si erano trasferiti per motivi di lavoro. Dopo la separazione, la donna, alla quale sono affidati i tre figli, ha conosciuto un uomo pachistano sui social. È volata in Pakistan lo ha sposato con rito islamico.

Il matrimonio non risulta trascritto in nessuno dei Paesi interessati. E con il nuovo marito è tornata in Germania, dove vive anche il padre dei ragazzi. È stata la notizia della promessa di matrimonio a sconvolgere l'uomo che, ha chiesto l'intervento del Tribunale, non appena la famiglia, in tempi diversi e per differenti motivazioni, si ritrovata tutta in Puglia.

Si è rivolto a tre avvocati, attraverso i quali ha chiesto l'intervento delle autorità italiane che, dopo aver ottenuto una ricostruzione dei fatti attendibile, fondata anche sull'ascolto della piccola, hanno disposto i provvedimenti ritenuti urgenti e necessari.

IL DECRETO

Il Tribunale per i minorenni di Lecce ha emesso un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale della madre e ha stabilito che gli incontri con la figlia debbano avvenire soltanto in ambiente protetto.

Il questore ha bloccato il passaporto e la procura ordinaria ha avviato un'inchiesta per costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, abbandono di minore. Sono al vaglio degli inquirenti anche eventuali ipotesi di abusi sessuali. Al momento, secondo i legali che si sono occupati del caso, la ragazzina si trova nel luogo più sicuro per sé. Vive con il padre, i nonni e i due fratellini, va a scuola, ed è al riparo da ogni pericolo.