FIGLI DELLA GUERRA - NELLA REGIONE DI DONETSK I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI VENGONO PORTATI NEI RIFUGI ANTI-AEREI, MA SONO COSI' PICCOLI CHE PER FARLI ENTRARE E' NECESSARIO ISSARLI - LE FOTO LI RITRAGGONO IMPAURITI E ACCOVACCIATI SULLE PANCHE, CON LE BRACCIA PIEGATE INTORNO ALLE GINOCCHIA, IN ATTESA DEL LORO DESTINO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Bambini in Ucraina si nascondono 6

Sono scene strazianti che speravamo di non rivedere mai più in Europa. Rannicchiati insieme su panchine numerate, con la paura e l’apprensione negli occhi, questi bambini della regione di Donetsk sono stati guidati dai militari mentre la guerra è esplosa in tutta l'Ucraina.

Nelle immagini che hanno riportato alla memoria il Blitz, gli alunni delle scuole elementari sono stati condotti in fila indiana in un rifugio antiaereo sotterraneo mentre si preparavano per un assalto delle forze di Vladimir Putin.

Bambini in Ucraina si nascondono 5

Troppo piccoli per arrampicarsi sulle sporgenze del rifugio, molti dei bambini della scuola numero uno nella città di Druzhkivka hanno dovuto essere issati dagli adulti. Lì si sono accovacciati, le braccia piegate intorno alle ginocchia, in attesa del loro destino. Sono scene che potrebbero diventare più comuni dopo l'invasione su vasta scala di ieri.

Le esercitazioni aeree nella scuola si svolgono normalmente due volte l'anno, secondo la BBC che ha catturato il filmato. Ma mercoledì c'è stato un esercizio extra di emergenza.

Bambini in Ucraina si nascondono 4

A Kharkiv, la seconda città più grande del paese, i bambini hanno imparato a conoscere i giubbotti antiproiettile e gli esplosivi. Hanno anche praticato esercitazioni di evacuazione e primo soccorso che, secondo lo specialista della difesa Oleksandr Shevchuk, avrebbero aiutato a prevenire che «i bambini venissero feriti o, Dio non voglia, uccisi».

Ha aggiunto: «Abbiamo lasciato che provassero le nostre uniformi, i giubbotti antiproiettile e i caschi. Abbiamo mostrato loro cosa possono essere gli oggetti esplosivi, in modo che possano diventare consapevoli delle situazioni che possono capitare loro».

Bambini in Ucraina si nascondono 3

Anche quattro stazioni della metropolitana di Kiev vengono trasformate in rifugi antiaerei mentre la capitale si prepara ancora una volta alla violenza.

Bambini in Ucraina si nascondono Bambini in Ucraina si nascondono 2