I FIGLI? SO' PIEZZ 'E MERDA! – NEI PRIMI 45 GIORNI DEL 2024 CINQUE FIGLI HANNO AMMAZZATO LE LORO MADRI (IN UNO DI QUESTI CASI L’UOMO E’ "GRAVEMENTE INDIZIATO") - L’ETÀ MEDIA DELLE VITTIME È DI 82 ANNI, QUELLA DEI KILLER 57 - L’ULTIMO CASO A CAGLIARI, DOVE UN 43ENNE, CON PROBLEMI PSICHIATRICI, HA PICCHIATO A MORTE L’ANZIANA MADRE 76ENNE, LASCIANDO IL SUO CORPO A TERRA..

CAGLIARI, ANZIANA UCCISA A BOTTE IN CASA DAL FIGLIO CON PROBLEMI PSICHICI: ARRESTATO IL 43ENNE

violenza su anziani

(Adnkronos) – Un’anziana è stata uccisa a botte dal figlio con problemi psichici nel suo appartamento di San Gavino, in provincia di Cagliari. La donna, Maria Atzeni di 76 anni, è stata trovata distesa in terra con segni evidenti di percosse in una stanza messa a soqquadro. Assente il figlio 43enne con problemi psichici poi rintracciato dai carabinieri mentre vagava per una strada di Pabillonis, un paese a una decina di chilometri.

Mentre venivano effettuati i rilievi dal Ris e interrogato il 43enne, in cura al Centro di igiene mentale, il cerchio delle indagini si è chiuso. Del caso si sta occupando la pm Nicoletta Mari che ha disposto l’arresto dell’uomo, S.U., per l’omicidio della madre.

violenza su anziani 2

CINQUE MADRI AMMAZZATE NEI PRIMI 45 GIORNI DEL 2024: UN FENOMENO CHE MI COLPISCE MOLTO

Estratto dell’articolo di Elisabetta Reguitti per www.ilfattoquotidiano.it

Cinque madri ammazzate nei primi 45 giorni del 2024. Ogni nove giorni in Italia, un figlio ha ammazzato la propria madre. Giulia, Teresa, Silvana, Giuseppina e Santina. Solo in uno di questi casi il figlio è, tutt’oggi, “gravemente indiziato”, gli altri sono matricidi accertati. In due di queste vicende i figli si sono poi suicidati.

violenza su anziani

Età media delle vittime? 82 anni. Età media del figlio carnefice? 57 anni.

Dove sono avvenuti? Per lo più in centro-nord Italia.

In molte di queste storie il figlio risultava senza un lavoro e convivente con la madre. Lo definisce un “indicatore di deprivazione che accompagna la nostra esistenza” il criminologo Carlo Alberto Romano al quale mi sono rivolta per una lettura più ampia e autorevole. […]

VIOLENZA SUGLI ANZIANI