DI FIGLIA IN MADRE - ROSA DOHERTY, LA MADRE DI SHANNEN, L’ATTRICE MORTA A 53 ANNI PER UN CANCRO LO SCORSO LUGLIO, CONTINUERÀ IL PODCAST DELLA FIGLIA “LET’S BE CLEAR”: “FARÒ DEL MIO MEGLIO PER PORTARE AVANTI CIÒ CHE LEI VOLEVA FARE. NATURALMENTE IO NON SONO LEI, NON PARLO BENE COME FACEVA LEI, MA SONO QUI PER TUTTI VOI” – NELLA PRIMA PUNTATA HA RACCONTATO L’INCONTRO CON I FAN DELLA FIGLIA DOPO LA SUA MORTE E…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Da giorni i media americani mostrano immagini dei primi piani di una madre con la figlia: una accanto all’altra, le fronti a contatto. Entrambe coi capelli lunghi, sorridenti, mentre guardano l’obiettivo. Quel legame si è interrotto nella vita reale ma continuerà a vivere in quella digitale.

Un mese dopo la morte a 53 anni di Shannen Doherty, star di Beverly Hills 90210, la madre, Rosa Doherty, ha parlato per la prima volta nel podcast condotto per anni dalla figlia ringraziando i fan per il sostegno e svelando il suo piano: continuare i progetti dell’attrice, a cominciare dalla conduzione del programma in cui Shannen era diventata riferimento per migliaia di persone.

«Farò del mio meglio — ha annunciato Rosa nel podcast Let’s be clear — per portare avanti ciò che lei voleva fare. Naturalmente io non sono lei, non potrei mai esserlo, non parlo bene come faceva lei ma sono qui per tutti voi». Il podcast, ha spiegato, occupa un posto speciale nel suo cuore visto che è dove la figlia parlava ai fan e dove ha svelato la sua vita, incluso il momento in cui ha scoperto la malattia.

[…] Nel corso del podcast, Rosa Doherty ha raccontato il suo incontro con i fan il giorno dopo la morte della figlia. «Dicevo loro — ha ricordato — puoi abbracciarmi ma non piangere, perché se piangi tu comincio anch’io e non mi fermo».

«Quello che ci ha lasciato — ha spiegato — è l’amore che ha dato a tutti coloro che l’hanno conosciuta e a quelli che non la conoscevano».

«Non sono stanca di vivere — aveva detto la figlia in uno degli ultimi episodi — non ho paura della morte, solo che non voglio morire, ho ancora molte cose da fare». Le sue ceneri sono state sparse in una zona di Malibù, in California, insieme con quelle del padre e del suo cane.

