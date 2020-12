FIGLIE MIE NON VI CONOSCO – ANTHONY FAUCI CI TIENE A FAR SAPERE CHE NON TRASCORRERÀ IL NATALE CON LA PROLE: “STARÒ CON MIA MOGLIE. LE VACANZE DI NATALE SONO UNA FESTA SPECIALE PER NOI PERCHÉ LA VIGILIA È IL MIO COMPLEANNO. QUEST’ANNO LE MIE TRE FIGLIE NON TORNERANNO A CASA. È DOLOROSO, MA AVEVAMO FATTO LO STESSO PER IL RINGRAZIAMENTO. MOLTI HANNO IGNORATO GLI AVVISI E ORA C’È UN’IMPENNATA DI CONTAGI…”

DAGONEWS

anthony fauci e la famiglia 3

Anthony Fauci ha rivelato che quest'anno non trascorrerà del tempo con le figlie per Natale e ha incoraggiato altri a fare lo stesso mentre i casi di coronavirus continuano a crescere negli Stati Uniti.

Il massimo esperto di malattie infettive della nazione ha dichiarato al Washington Post che, sebbene la decisione sia "dolorosa", è «solo una delle cose che si devono accettare mentre attraversiamo questa sfida senza precedenti».

Fauci compirà 80 anni alla vigilia di Natale, un periodo solitamente trascorso con la moglie, Christine Grady, e le figlie, Jennifer, 34, Megan, 31 e Alison, 28. Tuttavia, Fauci ha spiegato che saranno solo lui e sua moglie per Natale. Sarà la prima volta in 30 anni che Fauci non trascorre le vacanze e il suo compleanno con le figlie: «Starò con mia moglie. Le vacanze di Natale sono una festa speciale per noi perché la vigilia di Natale è il mio compleanno. E il giorno di Natale è il giorno di Natale. E non torneranno a casa... È doloroso. Non ci piace».

anthony fauci e la famiglia 1

Fauci ha preso la stessa decisione a novembre, optando per trascorrere il Ringraziamento con sua moglie. Il medico, che ha invitato gli americani a non spostarsi, ha aggiunto che nel Paese si sta assistendo a un aumento drammatico dei contagi dopo che milioni di persone hanno ignorato il consiglio dei Centers for Disease Prevention and Control (CDC) di non viaggiare per il Ringraziamento. «Pensa alla tua salute e a quella dei tuoi cari – ha concluso Fauci - Con i vaccini è altamente probabile che le cose torneranno alla normalità entro il prossimo Natale».

