3 nov 2022 14:37

FIGLIO FATTONE? URGE REAZIONE - A CHIETI UN UOMO TROVA IL FIGLIO 14ENNE CON 20 GRAMMI D’ERBA E LO DENUNCIA – S'ERA INSOSPETTITO PER I COMPORTAMENTI DEL FIGLIO FINO A QUANDO LO HA PERQUISITO E HA SCOPERTO OTTO DOSI DI MARIJUANA – IL RACCONTO: “L'HO FATTO PER SALVARLO. SO CHE IN QUESTO MODO AVRÀ DEI PROBLEMI, MA È L'UNICO MODO PER POTER METTERE FINE A QUESTA SITUAZIONE”