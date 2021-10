FIGLIO MIO NON TI CONOSCO... O FORSE Sì – IL FIGLIO DI DOREEN LOFTHOUSE, LA PROPRIETARIA DELLA FISHERMAN’S CHE LO AVREBBE "DISEDERATO", E’ RIMASTO SENZA LIQUIDITA’, COME RACCONTATO DA TUTTI I GIORNALI, MA NON SENZA SOLDI – NON SOLO E’ SOCIO E AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA DI CARAMELLE CHE VALE 110 MILIONI DI STERLINE, MA GESTISCE ANCHE LA FONDAZIONE CHE HA RICEVUTO I 41 MILIONI DI EREDITA’…

Mario Gerevini per il Corriere.it

doreen lofthouse

Un figlio negletto, lasciato senza il becco di una sterlina dalla terribile madre Doreen Lofthouse, miss Fisherman’s, che lo ha escluso dal testamento? La vera storia di Duncan Lofthouse, in realtà, è quella di un uomo che «siede» felice su 110 milioni di euro. Dunque è vero o no ciò che dal Sun alla Bbc in giù è stato detto e scritto sul testamento della Signora delle caramelle balsamiche?

Innanzitutto è vero che Duncan è stato lasciato a secco della liquidità (41 milioni di sterline pari a 49 milioni di euro) accumulata dall’anziana madre, un’ex commessa che ha costruito un piccolo impero, morta a marzo a 91 anni: ha lasciato quasi tutto alla Lofthouse Foundation, un ente benefico dedicato a progetti sociali nella cittadina di Fleetwood, sul mare a nord di Manchester.

doreen lofthouse 7

È vero anche, e lo dicono le carte che abbiamo visionato, che finché l’austera signora ha fatto parte del consiglio di amministrazione (due componenti: lei, fino all’ultimo, e suo figlio) della «Lofthouse of Fletwood Limited», la società delle caramelle, lo stipendio annuale era di 2.500 euro a testa. Ed è indiscutibile, perché lo testimoniano i documenti contabili, che Doreen teneva talmente stretti i cordoni della borsa che da tempo immemorabile la società non distribuiva i dividendi.

doreen lofthouse 8

Detto questo, vediamo cosa resta in mano al «povero» Duncan. Le Fisherman’s, vendute in 100 Paesi, hanno garantito nel 2020 62 milioni di euro di ricavi e 3,6 milioni di utile, tenuto in azienda. Morta la madre è rimasto da solo in consiglio di amministrazione ma pochi giorni fa l’ha rimpiazzata con sua moglie Linda (a cui la suocera ha lasciato in eredità i gioielli): adesso i coniugi gestiscono l’azienda delle caramelle che secondo recenti perizie citate in documenti societari vale circa 110 milioni di euro.

Duncan è anche socio: secondo le più recenti comunicazioni ha il 33%, un altro 33% apparteneva alla madre (non ci sono conferme che sia finito al figlio) mentre il restante 34% è in mano alla Fondazione Lofthouse, quella a cui la signora Doreen ha lasciato i 41 milioni. E Duncan è un trustee della fondazione, ovvero uno dei tre gestori incaricati di perseguire gli obiettivi fissati nello statuto che dice: «Lo scopo della fondazione è la promozione di iniziative caritatevoli a beneficio degli abitanti della città di Fleetwood».

doreen lofthouse 4

In sostanza, dunque, la madre gli ha dato in mano l’azienda con 110 milioni di «dote» e la fondazione con 40 milioni di patrimonio. Non male per un «diseredato». Potrebbe tranquillamente decidere di prelevare un dividendo straordinario da decine di milioni e ritirarsi, in fin dei conti a novembre fa 70 anni.

Ma se buon sangue non mente non lo farà mai: ha da poco chiuso l’acquisto di 1.500 tonnellate di zucchero a 505 euro a tonnellata e ora c’è da chiudere l’affare delle 6.150 tonnellate di sorbitolo, che costa più del doppio, per «tirare» dicembre 2022. Però, senza più la mamma a sorvegliare, i 2.500 euro di stipendio annuo potrebbero essere rinforzati.

doreen lofthouse 3 doreen lofthouse 2 doreen lofthouse 5