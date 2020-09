30 set 2020 13:25

FILETTO DI NASELLO - MARIA MONSÈ PORTA LA FIGLIA 14ENNE DAL CHIRURGO PLASTICO A RIFARSI IL NASO E LO ANNUNCIA IN COPERTINA SU “NUOVO”: “PERCHÉ MAI UNA MAMMA NON DOVREBBE FAR FELICE LA SUA BAMBINA? ABBIAMO CONSULTATO UNA PSICOLOGA CHE CI HA DATO IL VIA LIBERA” - SELVAGGIA LUCARELLI: “NON SO SE MI DISTURBA DI PIÙ L’IDEA CHE FACCIA RIFARE IL NASO ALLA FIGLIA MINORENNE O MOSTRI IL TUTTO SULLA COPERTINA DI UNA RIVISTA. IN OGNI CASO, ASSISTENTI SOCIALI SUBITO”