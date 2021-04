FILIPPISMO SENZA LIMITISMO – IL PRINCIPE ERA LA PARTE MIGLIORE DELLA MONARCHIA INGLESE: LO SPARA-MINCHIATE, LO SCOPONE SERIALE CHE I TABLOID DEFINIVANO “GROSSOLANO, PRIVO DI TATTO, STOLTO NAUSEANTE” – VENNE SPUTTANATO ANCHE DALLA FIDANZATINA D’AMERICA DEBBIE REYNOLDS CHE RACCONTÒ DI QUANDO LE AVEVA TOCCATO IL CULO – STORICHE LE SUE FREDDURE: "CHI È CHE SI DROGA QUI? LUI HA L'ASPETTO DI UN DROGATO", ESCLAMÒ IN UN CENTRO PER GIOVANI DEL BANGLADESH. A UNA NON VEDENTE CHE AVEVA UN CANE-GUIDA: "LO SA CHE ADESSO CI SONO I CANI CHE MANGIANO PER GLI ANORESSICI?" – VIDEO-RACCOLTA

1. LORD GAFFEUR

regina elisabetta principe filippo

Estratto articolo del 7 giugno 2011 Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

[…] Filippo ha sopportato nell'arco degli anni commenti che avrebbero scalfito un uomo più debole. Così lo definiva il Sun, 15 anni fa: «Un aristocratico di 75 anni completamente distaccato dalla realtà».

Per il Mirror, invece, era «arrogante, indifferente, privo di tatto, condiscendente, uno stolto nauseante» . Per Alastair Campbell, giornalista prima di diventare portavoce di Tony Blair, un uomo «grossolano» , per l'editorialista Anne McElvoy «un ignorante razzista» . La ragione di tanta antipatia, le gaffes per le quali Filippo è celebre, battute infelici, sicuramente eccessive, inappropriate per un membro della famiglia reale. Alcune sono rimaste storiche: «Come fate a tenere gli indigeni lontani dall'alcol sino a passare l'esame?» , chiese una volta a un istruttore di guida scozzese.

principe filippo

«Attento, che se rimani qui troppo a lungo ti verranno gli occhi all'insù» , avvertì uno studente inglese durante una visita ufficiale in Cina. «Chi è che si droga qui? Lui ha l'aspetto di un drogato» , esclamò girando per un centro per giovani del Bangladesh nel 2002. Lo stesso anno raccontò divertito a una non vedente che aveva un cane-guida: «Lo sa che adesso ci sono i cani che mangiano per gli anoressici?».

In un paese dove il senso dell'umorismo è pur sempre una qualità apprezzata, lo spirito poco raffinato del duca non è mai piaciuto. Dai suoi reali, il Regno Unito si aspetta di più. In realtà, sotto ogni altro profilo, il principe Filippo, sullo sfondo degli scandali di tanti suoi parenti, è stato un reale encomiabile. Sino al 2010, quando una brutta caduta lo ha costretto a rallentare il ritmo, ha partecipato a 300 funzioni l\'anno. […]

principe filippo nel 2017

2. LIBRO-ANTOLOGIA DELLE SUE MIGLIORI GAFFES POLITICAMENTE SCORRETTE...

Articolo del 22 febbraio 2013 di Claudio Gallo per "la Stampa"

Novantun anni, ancora diritto come un palo nonostante il recente bypass, il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II da 65 anni, continua a dispensare le sue perle ad ogni pubblica occasione.

L'ultima gaffe è dell'altro giorno, durante la visita all'ospedale di Luton and Dunstable per inaugurare il nuovo centro cardiologico d'avanguardia. A un'infermiera filippina ha sibilato: «Il suo Paese dev'essere mezzo vuoto: siete tutte qui a lavorare per il servizio sanitario».

il principe filippo, la regina elisabetta e i figli

Il duca di Edimburgo non delude mai i suoi fan, è una girandola di battute surreali, politicamente scorrette, crudeli. La scorsa settimana deve aver sparato qualcosa di esilarante al poliziotto che ha incrociato sulla strada della chiesa, l'omone tutto impettito è scoppiato in una intrattenibile risata, subito digitalizzata da un fotografo.

Filippo, alla prima uscita dopo la pausa natalizia, ha ammesso di essere allegro, «a tagliare i nastri sono diventato il più esperto al mondo». Poi ha chiesto ai dirigenti dell'ospedale se metteranno una piattaforma per elicotteri per risparmiargli il viaggio in auto. Quando gli fu applicato lo stent nel 2011, fu trasportato in elicottero dalla tenuta di Sandringham all'ospedale di Papworth. Il personale gli ha donato uno stent d'oro. Lui lo ha preso dicendo: «Finalmente dei ricambi».

principe filippo 5

L'incorreggibile gaffeur che incarna il più impietoso humor britannico, in realtà (come d'altra parte gli stessi Windsor) viene da un antico casato dalle radici tedesche, e in seguito danesi e greche. L'aspetto meno elegante delle sue boutade è che sono rivolte sovente a persone umili che non hanno nessuna chance di replicare. Come l'infermiera filippina che ha sorriso alla battuta.

Le sue freddure sono diventate antologie sui tabloid. Nel 1987 in Kenya una indigena gli regalò una figurina, lui la guardò e disse: «Lei è una donna, non è vero?». Nel 1997, incontrando il direttore dell'«Independent» Simon Kelner, noto repubblicano, gli disse: «Che ci fa lei qui?». «Sono stato invitato», rispose l'altro. «Bene, allora non doveva venire».

principe filippo 2

Nel 1999 disse a Lord Taylor di Warwick, politico nero: «Da quale parte esotica del mondo spunta lei?». Nel 2000 a un gruppo di ragazzi sordi accanto a una band che suonava le percussioni metalliche dei Caraibi: «Se state lì capisco perché siete sordi». Lo stesso anno, visitando una fabbrica a Edimburgo, trovò una scatola di fusibili fuori posto. «Sembra che l'abbia messa in ordine un indiano», disse. Stavolta si scusò: «Volevo dire un cowboy».

Parlando con il leader aborigeno William Brin, nel Queensland australiano, se ne uscì: «Ma voi vi tirate sempre le lance uno con l'altro?» Nel 2003, fissando il vestito tradizionale del presidente nigeriano Obasanjo, malignò: «Lei sembra vestito per andare a dormire». L'elenco è così lungo che lo scorso anno le sue frecciate sono state raccolte in un libro inglese: «Il principe Filippo, sagge parole e gaffe dorate». Meglio non sapere che cosa pensa lui dei suoi lettori.

regina elisabetta principe filippo 2

3. IL "TOCCO" REALE – FILIPPO, PRINCIPE DI EDIMBURGO E RE DELLE GAFFE, VIENE SPUTTANATO ANCHE DALLA FIDANZATINA D’AMERICA DEBBIE REYNOLDS

Articolo del 9 novembre 2015 di Debbie Reynolds per "www.dailymail.co.uk"

Il comico Bob Hope era un mio amico, e quindi fui entusiasta di prendere parte a un evento speciale per festeggiare il suo 82esimo compleanno. Poiché lui era nato in Inghilterra, la festa si tenne al Lyric Theatre di Londra, era il 1985, e fu allora che il marito della regina Elisabetta mi palpò il didietro.

principe filippo 1

Decine di star parteciparono alla festa di Bob, tra cui Michael Caine, Ben Kingsley, Phyllis Diller, Charlton Heston e Chevy Chase. Alla fine dello spettacolo al Lyric Theatre, il principe Filippo salì sul palco per omaggiare la carriera di Bob Hope e i suoi numerosi successi, e noi tutti lo raggiungemmo per la chiamata alla ribalta.

La regina non aveva potuto essere presente quella sera, il che può spiegare cosa successe in seguito. Chiacchierai un po’ con il principe Filippo dopo lo spettacolo e parlai di nuovo con lui alla reception del teatro. Era molto affascinante, e mi mise un braccio intorno alla vita, poi mi prese la mano.

debbie reynolds e il principe filippo al lyric theatre nel 1985

Quasi immediatamente, mi accorsi che Filippo si era spinto ben oltre un languido abbraccio e stava accarezzandomi il sedere. Avevo sentito dire che il principe era famoso per la sua “ammirazione” nei confronti delle donne, ma non mi sarei mai aspettata che mi avrebbe dato una palpatina. Bello com’era il principe, non ero sicura se mi stesse toccando di sfuggita o se semplicemente stesse esercitando alcuni diritti reali sul corpo di una straniera.

A dire il vero, è stato un onore avere le chiappe strizzate dal principe Filippo. Una volta, anche Robert Kennedy eseguì anche lui la stessa mossa su di me mentre ballavamo - ma il suo palpeggiamento fu molto meno intrigante di quello reale!

