FILIPPO BISCIGLIA ALL'ISOLA DELLE CORNA FA IL CONDUTTORE-POMPIERE, MA QUALCHE ANNO FA ERA PEGGIO DI OTELLO! ERA IL 2008 E L’AMATISSIMO PRESENTATORE DI “TEMPTATION ISLAND”, PAZZO D’AMORE E DI GELOSIA, DIEDE DI MATTO DOPO CHE LA FIDANZATA PAMELA CAMASSA, CONCORRENTE DEL PROGRAMMA “LA TALPA”, RIFIUTÒ DI VEDERLO – LUI ESPLOSE: “SE NON ESCI DA LÌ, NON MI RIVEDI PIÙ!”. E LEI, IN LACRIME, LASCIÒ LA TRASMISSIONE PER CORRERE TRA LE SUE BRACCIA… - VIDEO CULT

La qualità è pessima, ma ecco il video di ciò di cui parlava Tonon: Pamela Camassa abbandona La Talpa per seguire Bisciglia.



STORIA#GFvip pic.twitter.com/IzzGqC8ahp — Paola. (@Iperborea_) November 4, 2017

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 9

(…) 2008, terza e ultima edizione de 'La Talpa'. L'oggi conduttore dell'amatissimo 'Temptation Island' vola in Sudafrica per raggiungere la fidanzata Pamela Camassa, concorrente del reality e sua compagna. Si tratta di una 'prova tentazione': la showgirl deve scegliere se rivedere, dopo settimane, il fidanzato, sottraendo però dei soldi al montepremi finale del gruppo, oppure lasciarlo rimpatriare senza guardarlo in faccia (e ledere il bottino).

pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 10

Camassa abbraccia questa seconda opzione e Bisciglia, spiaggiato su uno sgabello a pochi metri di lei di spalle, dà di matto: "Sei falsa! Se non esci da lì, non mi rivedi più!". La controparte, allora, abbandona il programma sotto gli occhi attoniti dell'inviata Paola Barale. Bisciglia è entusiasta: "Io ti sposo! (non è ancora successo, ndr) Della tv non m'interessa niente, vado a fare il cameriere!" (idem, ndr). In pratica, un pionieristico prequel dei falò di confronto a 'Temptation Island'. Per tantissimi motivi. Inclusa la tradizionale brutta figura del maschio della coppia.

Estratto dell'articolo da www.ilriformista.it

pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 7

Bisciglia: “Se nella mia vita ho causato disastri a livello sentimentale? Sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene, i miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle”. Nel suo recente intervento a Verissimo, Bisciglia ha confidato a Silvia Toffanin: “In 16 anni è normale ci siano periodi difficili ma non li abbiamo mai pubblicizzati. Io in coppia sono un bambacione, noi non abbiamo mai discusso bruscamente. Lei per me è tutto: una sorella la mia migliore amica una nemica. Non sono geloso perché lei non me ne dà modo”.

pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 8

La coppia quindi resiste al tempo e non ci sarà nessuna partecipazione al reality dell’isola come concorrenti, come qualcuno aveva ipotizzato. Sul Fatto Quotidiano è stato lo stesso Filippo Bisciglia a parlare di questo scenario: “Se fossi un concorrente di Temptation Island e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata ‘Ho sbagliato, hai ragione'”.

pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 5

Le relazioni di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha alle spalle relazioni turbolenti da lui stesso ammesse. A 17 anni si innamora di una ragazza di nome Arianna con cui starà per tre anni. Ma la storia finisce per via dell’eccessiva gelosia di lui, tanto che dopo del tempo il conduttore ha espresso il desiderio di chiedere scusa per i suoi comportamenti. Nel 2006 Bisciglia è fidanzato con Flora Canto ed entra nella casa del “Grande Fratello“.

Nel reality Bisciglia conosce Simona Salvemini e tra i due nasce un legame che porta l’uomo a lasciare in diretta tv Canto. La donna diventerà poi la moglie di Enrico Brignano, mentre finito lo show del Grande Fratello la storia tra Bisciglia e Salvemini si concluderà in poco tempo. Nel 2007 infine Filippo conosce Pamela Camassa, che dovrà convincere prima di iniziare la loro relazione.

pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 4 pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 3 pamela camassa abbandona la talpa per filippo bisciglia 6