FILIPPO, UN PADRE “DURO E AUTORITARIO” - SOLO NELL’ULTIMO ANNO C’E’ STATO UN RIAVVICINAMENTO TRA IL PRINCIPE E IL FIGLIO CARLO - I DUE IN PASSATO HANNO AVUTO MOLTE DIVERGENZE IDEOLOGICHE E PERSONALI - FORTE E CINICO FILIPPO, PIÙ SENSIBILE E FARFALLONE CARLO, CHE AVEVA SOFFERTO LA SUA EDUCAZIONE RIGIDA E DEFINI' UN “INFERNO IN TERRA” IL COLLEGIO SCOZZESE FREQUENTATO DA ENTRAMBI - ANCHE DIANA FU AL CENTRO DELLE LORO DISCUSSIONI, CON IL PRINCIPE CHE AVREBBE VOLUTO DAL FIGLIO UN PIGLIO PIÙ DECISO…

Cristina Marconi per “il Messaggero”

IL PRINCIPE CARLO DOPO LA VISITA AL PADRE FILIPPO IN OSPEDALE

La morte del principe Filippo è avvenuta senza scosse, «come se qualcuno l'avesse preso per mano e fosse andato via». La descrizione viene da Sophie Wessex, moglie dell'ultimogenito di Elisabetta, Edoardo, e figura tra le più presenti nella monumentale copertura dedicata dai media britannici alla famiglia reale da quando il duca d'Edimburgo è spirato venerdì scorso.

Un quadro in cui è la generazione dei figli dell'anziana coppia reale ad aver occupato il centro della scena, con poco spazio lasciato fino ad ora ai nipoti: a partire da Carlo, eterno erede al trono e primo ad apparire davanti alle telecamere, affranto ma sereno, per ricordare Filippo e ringraziare il paese dell'affetto dimostrato.

il principe filippo e il principe carlo 8

Un addio, quello tra padre e figlio, preparato con attenzione, già quando il duca d'Edimburgo era in ospedale per il suo lungo ricovero e aveva dato al principe di Galles consigli su come occuparsi della madre e guidare la famiglia reale negli anni a venire. La permanenza in ospedale era stata lunga e Filippo sapeva che sarebbe stata l'ultima, anche perché aveva espressamente chiesto di tornare a casa e di poter morire nel suo letto.

IL RIAVVICINAMENTO

Secondo Robert Jobson, che ha appena scritto un libro sul Secolo di Filippo, questa conversazione sarebbe stata il coronamento di un riavvicinamento forte e relativamente recente tra i due, che in passato avevano avuto note divergenze ideologiche e personali. Forte Filippo, più sensibile Carlo, che aveva sofferto della sua educazione rigida e aveva definito pubblicamente il padre «duro» e «autoritario», definendo un «inferno in terra» il collegio scozzese frequentato da entrambi.

il principe filippo e il principe carlo 9

Appassionato di tecnologia e ingegneria il padre, più vicino alle soluzioni naturali e ambientaliste il figlio, avevano litigato anche apertamente su questioni come gli ogm e gli allevamenti intensivi. Anche Diana sarebbe stata al centro delle loro discussioni, con Filippo che avrebbe voluto dal figlio un piglio più deciso. E invece alla fine si sono entrambi raddolciti, Filippo e Carlo, tanto che il loro ultimo anno sarebbe stato quello in cui sono stati più vicini e in cui la loro visione, tra gli scandali enormi che hanno colpito la monarchia, è stata più convergente.

LE ACCUSE

il principe filippo e il principe carlo 4

Uscito dall'ospedale, Filippo è stato informato dei contenuti dell'intervista a Oprah Winfrey rilasciata da Meghan e Harry e delle accuse mosse. Ora che Harry sta per arrivare in Inghilterra per il funerale del nonno, in molti sperano che questo serva a riavvicinare la famiglia, tanto più che Meghan Markle non ci sarà su consiglio dei medici, visto che è incinta. Carlo, da quanto trapela, sarebbe molto felice di avere i due figli riuniti. E probabilmente anche Elisabetta.

Ma gli osservatori notano che starà a Harry trovare un modo per prendere atto delle conseguenze sismiche dell'intervista sulla monarchia e fare un passo avanti verso i suoi parenti. «La regina si preoccupa degli altri prima che di sé stessa», ha spiegato Sophie Wessex a margine della funzione religiosa che si è tenuta ieri in memoria di Filippo, mentre il figlio prediletto Andrew, nella sua prima apparizione pubblica dopo la catastrofica intervista sui suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ha parlato dell'«enorme vuoto» lasciato dalla morte di Filippo, «il nonno della nazione», nella vita della madre Elisabetta.

il principe filippo e il principe carlo 5

Anche la principessa Anna ha emesso un comunicato ufficiale per ricordare il padre, «il mio maestro, il mio sostenitore e il mio critico», e per ringraziare il pubblico per le sue manifestazioni d'affetto, nonostante i vincoli della pandemia.

Ma i telespettatori non hanno apprezzato che il palinsesto della Bbc fosse modificato per far spazio a programmi commemorativi sul duca d'Edimburgo, cancellando appuntamenti amati come EastEnders, e l'emittente pubblica è stata bersagliata da proteste. Il funerale di sabato prossimo (che sarà organizzato dall'ex capo dell'MI5, Lord Parker of Minsmere), preceduto da un minuto di silenzio, sarà trasmesso e avrà solo 30 invitati. Boris Johnson non ci sarà per fare spazio a membri della famiglia reale.

