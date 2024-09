FILIPPO TURETTA NON SARÀ IN AULA ALLA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN – LA DATA FISSATA DAVANTI ALLA CORTE D'ASSISE DI VENEZIA È QUELLA DEL 23 SETTEMBRE – IL LEGALE DEL 22ENNE, CHE RISCHIA L’ERGASTOLO, CONFERMA L'INTENZIONE DELLA DIFESA DI NON CHIEDERE LA PERIZIA PSICHIATRICA, CHE POTREBBE PERO’ ESSERE DECISA DIRETTAMENTE DAI GIUDICI…

giulia cecchettin filippo turetta

Filippo Turetta, in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, non sarà in aula nella prima udienza del processo, fissata per lunedì 23 settembre, davanti ai giudici della corte d'Assise di Venezia. Lo rende noto il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso che ribadisce l'intenzione della difesa di non chiedere la perizia psichiatrica per lo studente di 22 anni che rischia l'ergastolo. La perizia potrebbe tuttavia essere imposta direttamente dai giudici.

Il giovane di Torreglia è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking ed occultamento di cadavere.

Nel lungo verbale dell'interrogatorio davanti al pubblico ministero di Venezia Andrea Petroni, Turetta ha ricostruito la relazione con la compagna di università, le liti finite in due occasioni con degli strattoni "per scaricare la rabbia", i rapporti di Giulia con gli amici da cui "non volevo sentirmi escluso", i ricatti emotivi ("sto troppo male perché ci siamo lasciati, non riesco a fare niente, mi farebbe stare meglio, mi aiuterebbe vederci", le diceva), la protettiva sorella Elena a cui "sentivo fin dall'inizio di non essere piaciuto".

colloquio in carcere tra filippo turetta e i genitori

A lungo si mostra incapace di accettare la fine di una relazione, "la cosa che contava di più di tutte era sentirla e scrivere con lei o vederla e quindi il fatto che lei scrivesse meno o volesse un po' cancellare i rapporti mi faceva stare molto male, cioè, molto triste". Una rivelazione che fa anche a uno psicologo. [...]

