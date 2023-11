FILIPPO TURETTA ORA NON POTRÀ PIÙ NASCONDERSI – L’INTERROGATORIO DI GARANZIA È STATO FISSATO PER LUNEDÌ, DUE GIORNI DOPO IL RIENTRO IN ITALIA: IN CARCERE A VENEZIA SI TROVERÀ IN UNA CELLA SINGOLA E SARÀ SORVEGLIATO A VISTA 24 ORE SU 24 PER EVITARE GESTI AUTOLESIONISTICI – LE DICHIARAZIONI RESE AI POLIZIOTTI TEDESCHI NON POTRANNO ESSERE USATE COME PROVA DI COLPEVOLEZZA E SONO INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE: DOVRÀ ESSERE IL 22ENNE A RICOSTRUIRE LE ORE DEL SEQUESTRO E L’OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN…

LEGALE TURETTA, ESCLUSO DOMANI INTERROGATORIO DEL GIP

filippo turetta

(ANSA) - L'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, esclude che domani ci possa già essere l'interrogatorio di garanzia da parte del gip Benedetta Vitolo, in quanto - è stato riferito - vuole prima incontrare Turetta per potergli parlare e conoscere le carte dell'indagine. Secondo il legale, se quanto richiesto fosse accettato in tempi brevi, l'eventuale interrogatorio di garanzia potrebbe tenersi già lunedì. Caruso ha quindi fatto sapere che al momento non ha ricevuto alcuna notifica relativa alla posizione del suo assistito, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ma neppure una comunicazione ufficiale su dove sarà detenuto.

giulia cecchettin

NON PRIMA DI LUNEDÌ L'INTERROGATORIO DI TURETTA

(ANSA) - L'interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, non si terrà prima di lunedì. La conferma si è appresa in ambienti giudiziari. Da quanto si è appreso, l'interrogatorio di Turetta non si terrà prima dell'inizio della prossima settimana (il termine è di cinque giorni da quando sarà consegnato alle autorità italiane, ossia da domani) anche perché la difesa ha diritto ad accedere agli atti che non sono ancora stati notificati e ad avere il tempo necessario per studiarli. Allo stato, da quanto si è appreso, da parte dei pm non sono state depositate integrazioni al gip, rispetto agli atti che hanno portato all'ordinanza. In linea teorica, però, la Procura in sede di interrogatorio potrebbe formulare contestatazione integrative, come ad esempio, se riterrà, l'aggravante della premeditazione o l'occultamento di cadavere.

la macchina di filippo turetta

TURETTA SARÀ IN CELLA DA SOLO, SORVEGLIATO H24

(ANSA) - Turetta in carcere a Venezia sarà sorvegliato a vista 24 ore su 24 e si troverà in una cella singola. Lo si apprende da ambienti giudiziari. Le misure sono prese a suo tutela e anche per evitare gesti autolesionistici, come previsto per detenuti per casi simili.

L’ASSASSINO DI GIULIA CECCHETTIN DOMANI A VENEZIA SU UN AEREO MILITARE: ECCO PERCHÉ CIÒ CHE HA DETTO ALLA POLIZIA TEDESCA NON HA VALORE PROCESSUALE. MA LE PROVE A SUO CARICO SONO PESANTI

Giampiero Maggio per www.lastampa.it

filippo turetta giulia cecchettin

Come ha vissuto la settimana in fuga Filippo Turetta, il ventiduenne che ha sequestrato e ucciso Giulia Cecchettin e ora in carcere in Germania e in attesa di essere estradato in Italia? Ora il responsabile del femminicidio di Giulia, salvo contrattempi dell'ultima ora, domani attorno alle ore 12,30 atterrerà a bordo di un volo di Stato - molto probabilmente il Falcon 900 - all'aeroporto “Marco Polo” di Venezia-Tessera proveniente da Francoforte sul Meno.

Turetta, 22 anni, accusato di omicidio volontario e sequestro di persona dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, dalla tarda serata di sabato scorso è in stato di arresto, sotto stretta osservazione, in una cella del “Der Rote Ochse” (oggi JVA Halle I), supercarcere che si trova a Halle in Germania utilizzato dalla Stasi. Nessun trasferimento in Italia con un volo di linea come ipotizzato in un primo momento anche perché Turetta è diventato una persona tristemente nota e, stando a quanto si legge sui social, potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. A confermare l'arrivo a Venezia nella giornata di domani è stato il nuovo legale di Turetta, Giovanni Caruso.

[…]

LA RICOSTRUZIONE DELL OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN

Il viaggio verso l’Italia

L'aereo dell'Aeronautica Militare dovrebbe decollare alle ore 8 da Roma per atterrare a Francoforte alle 10. Il volo con a bordo Turetta, che nel frattempo sarà tradotto dal carcere di Halle allo scalo tedesco (eventuale viaggio in auto impiegherà circa quattro ore, molto meno in elicottero o aereo), dovrebbe ripartire alla volta dell'Italia alle 10,45 per poi atterrare a Venezia verso le 12,30. A scortare Turetta saranno gli uomini del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia.

giulia cecchettin e la sorella elena

Appena sarà in Italia, a Turetta verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quindi condotto in una struttura carceraria dai carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Venezia per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana. Poi sarà interrogato dal giudice Benedetta Vitolo che ha firmato il provvedimento.

Turetta si trova attualmente nel carcere tedesco di Halle, nella Sassonia-Anhalt. Secondo quanto trapela è tranquillo e non avrebbe mai creato problemi. Nel corso dell’interrogatorio, una volta in Italia e davanti al giudice, Turetta dovrà ricostruire le fasi dell’omicidio e le tappe della fuga […] Dove ha dormito e come ha vissuto in quei sette giorni l’assassino di Giulia Cecchettin? Avrebbe dormito in auto e in nessuna struttura ricettiva.

giulia cecchettin e filippo turetta 2

Quando è stato fermato non ha opposto resistenza: è uscito dalla macchina e ha subito confessato il delitto. E poi, dopo la confessione, il racconto fatto agli investigatori del tentativo di suicidio […] Dichiarazioni messe a verbale dalle forze dell'ordine tedesche, ma inutilizzabili in sede processuale. Possono essere usate come spunti investigativi ma non come fonte di prova della colpevolezza di Turetta nel contesto delle indagini italiane

la ricostruzione dell aggressione di filippo turetta a giulia cecchettin

Il nastro adesivo

Filippo Turetta avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quel pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò (Venezia) dove Giulia Cecchettin subì l'ultima fase dell'aggressione. […] Si apprende inoltre che questo acquisto sarebbe stato effettuato due o tre giorni prima dell'11 novembre. Gli inquirenti sono al lavoro per valutare di contestare a Turetta l'aggravante della premeditazione e anche il reato di occultamento del cadavere.

giulia cecchettin 2

L’auto

Nella Punto sono stati trovati un marsupio con guanti e coltello, una borsa con i vestiti usati, le scarpe apparentemente macchiate di sangue e il telefonino di Turetta. Turetta aveva con sé anche 300 euro. Ma aveva anche del nastro adesivo e i sacchi neri che poi ha utilizzato per nascondere il cadavere in un canalone vicino il lago Barcis nella zona di Piancavallo, tra i Comuni di Erto e Casso. Dettagli, questi, che ora Turetta dovrà spiegare ai magistrati italiani.

giulia cecchettin e filippo turetta 1 FILIPPO TURETTA FILIPPO TURETTA GIULIA CECCHETTIN giulia cecchettin giulia cecchettin e filippo turetta 2 giulia cecchettin 7 giulia cecchettin 3 auto di filippo turetta