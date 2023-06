6 giu 2023 17:09

PER IL FINALE DELLA TELENOVELA SULL’EREDITÀ AGNELLI DOVREMO ASPETTARE ANCORA – IL TRIBUNALE DI TORINO HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO INTENTATO DA MARGHERITA AGNELLI CONTRO I FIGLI, PER LA QUOTA DEL PATRIMONIO DELLA MADRE, MARELLA CARACCIOLO, A CUI AVEVA RINUNCIATO NEL 2004: È TUTTO RIMANDATO, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLE DUE CAUSE IN CORSO IN SVIZZERA…