FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: ALESSANDRO DI BATTISTA SI RIMETTE IN VIAGGIO - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” VA IN IRAN PER FARE “RICERCHE” PER IL SUO NUOVO LIBRO - “DIBBA”, SILENZIOSO DA TEMPO PER ALCUNI PROBLEMI FAMILIARI, DOVREBBE RESTARE A TEHERAN FINO A NATALE…

Dal “Fatto quotidiano”

ALESSANDRO DI BATTISTA

In queste settimane di mare molto agitato, lo hanno invocato diversi Cinque Stelle, anche di rango. Ma ieri sera, Alessandro Di Battista, è ripartito. Per l' Iran. L' ex deputato romano, silente da diverso tempo per seri problemi familiari, dovrebbe restare nel paese mediorientale per alcune settimane, probabilmente fino a Natale.

A chi lo ha sentito nelle scorse ore, Di Battista ha spiegato che resterà in Iran per compiere "ricerche" per un nuovo libro, incentrato sulla politica internazionale. Un viaggio anche di lavoro, insomma, proprio mentre il Movimento discute della sua identità e della sua rotta. E in particolare dell'opportunità o meno di allearsi con il Pd alle prossime Regionali. La linea del capo politico Luigi Di Maio è chiara: no a nuovi accordi dopo la disfatta dei giallorossi in Umbria.

alessandro di battista 1

"Comunque decideremo assieme ai territori", ha garantito Di Maio, che dagli eletti di Emilia-Romagna e Calabria ha già ricevuto un (quasi) unanime muro a intese ai dem. In sintesi, ha sentito quello che voleva sentire. E che avrebbe voluto sentire anche Di Battista, anche lui contrario agli accordi locali, assicurano dai piani alti del Movimento. "Su questo tema Luigi e Alessandro sono perfettamente allineati". Proprio come lo erano in agosto, quando entrambi erano contrari a far nascere un esecutivo con il Pd. Poi il fondatore Beppe Grillo e gli iscritti sulla piattaforma web Rousseau (nonché Giuseppe Conte) prevalsero.

alessandro di battista con sahra e il figlio

Ma Di Battista in queste settimane non ha cambiato idea. Da qui a dicembre si occuperà e penserà soprattutto ad altro. "Ma continuerò a seguire il dibattito in Italia", ha assicurato l' ex deputato. Attento in particolare alla discussione sulle norme che toccano l' ambiente e al caso Ilva. I suoi temi, quando era in Parlamento. Molto prima dell' Iran.

alessandro di battista alla versiliana 2