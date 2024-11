FINALMENTE CI SIAMO LEVATI DALLE PALLE GLI ENDORSEMENT DELLE STAR – LA SCONFITTA DI KAMALA HARRIS HA SBATTUTO IN FACCIA AI DEMOCRATICI UN'AMARA VERITÀ: NON SOLO I VIP NON SMUOVONO VOTI, MA L’AURA DI INARRIVABILITÀ DELLE CELEBRITÀ DALLE TASCHE PIENE, DEI CANTANTI LONTANI ANNI LUCE DAI PROBLEMI DELLA CLASSE OPERAIA, È STATA CONTROPRODUCENTE PER HARRIS – LA GENTE NEGLI USA È INCAZZATA PERCHÉ HA PROBLEMI A FARE LA SPESA E A PAGARE LE BOLLETTE E NON TROVA CREDIBILI CHI, TRA L’ALTRO, STRAPARLA DI GENDER E "WOKE" E METOO E SE NE FREGA DELLE LORO ESIGENZE…

Dagotraduzione dell’articolo di Edward Helmore per www.theguardian.com

ELEZIONI PRESIDENIZIALI AMERICANE 2024 - TRUMP E KAMALA HARRIS - CHI HA VINTO NELLE CONTEE

I nomi sembrano quelli di un cast di talenti in procinto di calcare un red carpet o di partecipare alla famosa festa post-Oscar di Vanity Fair. Oprah Winfrey, Megan Thee Stallion, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Bruce Springsteen e molti, molti altri .

Questi sono solo alcuni dei nomi di celebrità di spicco che hanno sostenuto la corsa fallimentare di Kamala Harris alla Casa Bianca, rendendola una delle campagne politiche più costellate di star nella storia degli Stati Uniti. Anche la più grande star attuale del mondo, la cantante Taylor Swift, ha sostenuto Harris.

E ora molti si sono scagliati contro le celebrità. Il loro bagliore potrebbe aver rafforzato l'idea di una Harris lontana dalle preoccupazioni degli americani comuni. O più banalmente: l'era dell'endorsement delle celebrità è finita.

endorsement vip per kamala harris

A poche ore dal giorno delle elezioni, Lady Gaga , Winfrey, Ricky Martin e The Roots hanno unito le forze per un comizio di Harris e un concerto "Vote for Freedom" sui gradini del Philadelphia Museum of Art.

Stevie Nicks ha detto che Harris "è la nostra grande speranza per salvare il mondo" e che avrebbe suonato all'insediamento di Harris. Beyoncé (la cui Freedom era la canzone non ufficiale della campagna di Harris), Jennifer Lopez, George Clooney, Lizzo, Katy Perry, Jon Bon Jovi e Cardi B si sono tutti esibiti per la democratica.

samuel l. jackson al convegno per kamala harris 3

Ma ora i democratici si stanno chiedendo se affidarsi alle celebrità di prima categoria sia sintomatico della perdita di elettori della classe operaia. Soprattutto perché sono emersi dettagli finanziari sulla grande quantità di denaro spesa dalla campagna di Harris per gli eventi con celebrità.

I registri contabili elettorali mostrano che 1 milione di dollari di denaro della campagna di Harris è stato utilizzato per pagare la società di produzione di Winfrey, sebbene la star stessa non sia stata pagata. La campagna ha anche pagato un set di riproduzione per l'incontro di Harris con il podcaster di “Call Her Daddy”, Alex Cooper.

bruce springsteen al convegno per kamala harris 1

Al contrario, la campagna repubblicana di Donald Trump è forse più nota per gli scontri con le celebrità. I musicisti si lamentano da tempo del fatto che il presidente eletto abbia usato le loro canzoni ai comizi. Neil Young ha fatto causa per impedire alla campagna di Trump di usare Rockin' in the Free World, la canzone che avrebbe usato per annunciare la sua campagna presidenziale quattro anni fa. Alla vigilia delle elezioni, Trump ha detto alla folla di Pittsburgh: «Non abbiamo bisogno di una star perché abbiamo la politica».

il discorso della sconfitta di kamala harris

La questione ha riacceso la questione delle figure del mondo dello spettacolo che si immergono nella politica e il potenziale contraccolpo che ne consegue, e se sia efficace nell'incoraggiare i giovani elettori a votare. Ma l'affluenza alle urne tra i 18 e i 29 anni è scesa nel 2024. Persino le giovani donne, pur favorendo complessivamente Harris, si sono spostate verso Trump di sette punti, al 40%, rispetto al 2020.

jennifer lopez con kamala harris a las vegas

«I problemi di autenticità di Harris sono stati esacerbati dal posizionamento delle celebrità - ha affermato Andy Gershon, professore di pratica musicale alla Syracuse University - Le celebrità si presentavano a comizi pieni di persone che già avrebbero votato per lei. Springsteen avrebbe fatto meglio a fare un giro delle fabbriche nel Michigan, i luoghi di cui canta nelle sue canzoni, e Beyoncé avrebbe fatto meglio a fare un giro nei saloni per unghie o parrucchieri di Houston».

taylor swift annuncia l'endorsement a kamala harris con una foto del suo gatto

Lo stesso principio potrebbe essere stato applicato alla scelta di Harris di apparire su una copertina di “Vogue” all'inizio delle votazioni. Una bella foto per la mensola del camino, certamente, ma che invia un messaggio sbagliato agli elettori anti-élite preoccupati di pagare le bollette, la spesa e l'affitto. […]

BEYONCE E KAMALA HARRIS kamala harris al saturday night live con la sua imitatrice maya rudolph THE KAMALOT - COPERTINA DEL NEW YORK MAGAZINE spike lee al convegno per kamala harris 3 HILLARY CLINTON - KAMALA HARRIS michelle obama kamala harris 2 barack obama al convegno per kamala harris 6 billie eilish e finneas invitano a votare kamala harris 2 KAMALA HARRIS - COMIZIO A WASHINGTON jennifer lopez a las vegas per kamala harris KAMALA HARRIS CON IL TEAM USA DI BASKET (LEBRON JAMES ALLE SUE SPALLE) LO SPOT ELETTORALE PRO KAMALA HARRIS CON LA VOCE DI JULIA ROBERTS roberto speranza e il cartello per kamala harris