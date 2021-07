FINALMENTE SI E' CONCLUSO IL RAVE ILLEGALE IN PROVINCIA DI PISA CON SEIMILA PERSONE, CHE È ANDATO AVANTI PER TUTTO IL WEEKEND NONOSTANTE LE 300 DENUNCE PER INVASIONE DI TERRENO PRIVATO - LE FORZE DELL'ORDINE AVEVANO CINTURATO L'AREA PER IMPEDIRE NUOVI ACCESSI - PER TRE GIORNI, OLTRE ALLE TIPICHE DROGHE DA RAVE COME KETAMINA, MDMA E LSD, HA GIRATO PURE UNA SOSTANZA NUOVA CHE... - VIDEO

1 - RAVE PARTY A TAVOLAIA: SI CHIUDE LA FESTA ABUSIVA. LUNGA CODA DI CAMPER E CAMION

Luca Bongianni per "www.lanazione.it"

rave party a tavolaia, in provincia di pisa 11

Si chiude il rave party di Tavolaia, la festa abusiva in un terreno privato che ha visto la partecipazione di circa seimila persone, con trecento denunce delle forze dell'ordine per invasione di terreno privato.

I furgoni e i camion con gli amplificatori hanno lasciato l'area. Una lunghissima coda di mezzi che torneranno nei rispettivi Paesi di provenienza: molti i partecipanti arrivati dall'estero, in particolare Francia e Belgio.

Da sabato, la piccola frazione del Comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, un centinaio i suoi abitanti,era diventata l'ombelico d'Europa, verrebbe da dire, visto che alla festa abusiva sono arrivati in auto, camper, caravan da ogni parte d'Italia e d'Europa, e dalla Francia in modo particolare. Qualcuno ha paragonato il raduno di Tavolaia a una piccola Woodstock osservando una istantanea dall'alto in cui una enorme chiazza scura 'macchia' il giallo dell'erba bruciata dal sole sul piccolo altopiano nell'entroterra pisano.

rave party a tavolaia, in provincia di pisa 2

Intanto quella tra lunedì e martedì è stata ancora un' altra notte di musica techno sparata a palla dagli amplificatori. Dalle ultime stime della Questura sarebbero rimasti in 600.

Molti di loro hanno raccolto i rifiuti, che poi hanno sistemato in sacchi. Adesso l'area risulta pulita. Il raduno, come noto, è iniziato sabato notte e ha visto una folla di circa 6 mila persone.

Nella sera di lunedì i giovani presenti al raduno erano 2500. È molto probabile che oggi il rave di Tavolaia, frazione rurale del comune sulle colline della Valdera, possa concludersi e si sciolga definitivamente anche il dispositivo di sicurezza e protezione civile predisposto dalla questura.

Spiegamento di forze

rave party a tavolaia, in provincia di pisa 1

Per il rave schierati un centinaio di uomini delle forze dell'ordine che bloccano tutte le vie di accesso all'area dove migliaia di giovani, molto dei quali provenienti dalla Francia e altri paesi esteri, hanno ballato e campeggiato abusivamente per due giorni. In campo anche la sorveglianza antincendio: il rischio infatti è che sul terreno, composto da erba secca e paglia, possano svilupparsi degli incendi per i residui di brace e falò.

2 - RAVE PARTY, L'ALLARME: "GIRAVANO NUOVE DROGHE SCONOSCIUTE, RISCHIO CRISI PSICHICHE"

Da www.lanazione.it

rave party a tavolaia, in provincia di pisa 12

Le forze dell’ordine in divisa hanno cinturato tutto l’altopiano delle Cerbaie. Militari, agenti e auto a Santa Maria a Monte in via Pregiuntino, all’incrocio tra la Valdinievole e la Castelfranco-Staffoli, a Orentano in via della Repubblica e alla rotatoria delle Quattro Strade di Bientina. Un mega dispiegamento di forze per impedire l’arrivo di altri partecipanti al rave di Tavolaia e per identificare chi esce. Alcune centinaia i giovani controllati.

Gli organizzatori del rave party abusivo e incontrollato verranno denunciati. Ma su questo particolare è ancora presto per avere certezze su quanti saranno i provvedimento. Intanto, le prime multe sono state elevate dai carabinieri forestali di Staffoli che domenica hanno sanzionato ventuno auto parcheggiate in divieto lungo l’anello della riserva naturale sulla salita per Staffoli. Oltre 1.600 euro il totale delle multe. Intorno al rave i controlli, anche se non sono visibili, ci sono e molto accurati. In via Tavolaia da domenica staziona una squadra di vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Uomini e donne in borghese sorvegliano l’area.

rave party a tavolaia, in provincia di pisa 10

Al rave anche equipe di operatori per quella che viene chiamata "riduzione del danno". Sono gli esperti di Cat, Neutravel e Borgorete che hanno distribuito acqua, mascherine, gel igienizzante e soccorso ragazzi e ragazze che si sono sentiti male.

E’ un progetto sociale che viene attivato in situazioni come quella di Tavolaia e che vede protagonisti gli operatori professionali di tre realtà del coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca): una piemontese, il camper dell’equipe mobile Neutravel, una umbra, la cooperativa Borgorete, e la Cat, cooperative sociale di Firenze.

rave party a tavolaia, in provincia di pisa 3

"Di solito gli organizzatori ci chiamano e ci permettono di montare le nostre strutture all’interno dell’evento – spiega all’agenzia Dire Stefano Bertoletti, responsabile del settore prevenzione e riduzione del danno di Cat – Arrivati sabato notte e montato il ’campo’ abbiamo cominciato ad assistere i giovani". Informazioni sui rischi legati all’utilizzo di droghe.

«I colleghi piemontesi sono autorizzati a fare analisi sulle sostanze che circolavano, attraverso uno strumento a infrarossi – aggiunge – Non c’era eroina, ma le tipiche sostanze da rave come ketamina, lsd, mdma, con gradi di purezza piuttosto elevati. Il che da una parte è un bene, da un’altra aumenta il rischio di crisi psichiche".

Scoperta al rave di Tavolaia anche un tipo di "lsd che non era lsd, ma una sostanza nuova venduta come conosciuta". Ieri nel tardo pomeriggio il numero dei partecipanti era sceso, secondo i dati della Questura, a 2.500.

