18 apr 2021 18:45

FINALMENTE QUALCUNO CHE NON SPEGNE IL CERVELLO! - IL LEGGENDARIO COMICO INGLESE JOHN CLEESE, CELEBRE PER I SUOI PERSONAGGI IN ‘’MONTY PYTON’’, HA PERCULATO TUTTI CON UN TWEET IN CUI INFILZA ANCHE HANK AZARIA PER LE SUE SCUSE ALLA COMUNITA' INDIANA PER IL PERSONAGGIO INDIANO ‘’APU’’ NE ‘’I SIMPSON’’: "VORREI SCUSARMI PER TUTTI GLI SKETCH IN CUI ABBIAMO PRESO IN GIRO GLI INGLESI BIANCHI"…