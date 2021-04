3 apr 2021 18:32

FINALMENTE SCATTI DI VITA NORMALE, PECCATO CHE NON SI TRATTI DI PERSONE! – ECCO LE SPLENDIDE FOTO FATTE DAI FINALISTI DEL PRESTIGIOSO CONCORSO FOTOGRAFICO BIRD PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2021 – FOTOGALLERY!





Da www.dailymail.co.uk Da un'aquila di mare che colpisce con le ali una volpe che è entrata nel suo territorio a un giovane marangone dal ciuffo che ficca la testa nella bocca di sua madre per nutrirsi, ecco l’incredibile serie di immagini da alcuni dei migliori fotografi del mondo. Le splendide foto sono state scattate dai finalisti del prestigioso concorso fotografico Bird Photographer of the Year 2021. "Quest'anno abbiamo visto 22.000 foto incredibili al concorso, con immagini provenienti da tutto il mondo", ha dichiarato Will Nicholls, Direttore del Bird Photographer of the Year. “Lo standard della fotografia era incredibilmente alto e la diversità nelle diverse specie era fantastica da vedere. Ora i giudici avranno grosse difficoltà a decidere il vincitore della competizione.” Ecco alcune delle foto più spettacolari in concorso nella fotogallery: