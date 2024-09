LA FINANZA DÀ LA SCOSSA A ELETTRA LAMBORGHINI – LA CANTANTE E INFLUENCER È FINITA NEL MIRINO DELLE FIAMME GIALLE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I PROFITTI CHE PROVENGONO DAI SOCIAL: PARE CHE LA “PISTOLERA” ABBIA OMESSO DI DICHIARARE OLTRE UN MILIONE DI EURO TRA IL 2021 E IL 2022 – NON È LA PRIMA VOLTA CHE LE AZIENDE DELLA CANTANTE FINISCONO SOTTO LA LENTE DEI FINANZIERI: GIÀ NEL 2019… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

Elettra Lamborghini è finita nel mirino della Guardia di Finanza, che insieme all'Agenzia delle Entrate, ha avviato delle indagini sui profitti che provengono dai social della cantante […]

Sembrerebbe che Elettra Lamborghini abbia omesso di dichiarare, tra il 2021 e il 2022, una cifra di 1.075.373 euro, per i ricavi provenienti dalla sua attività di influencer, avendo la cantante 7 milioni di follower e non il guadagno ottenuto dai successi estivi Pistolero e Caramello, che comunque hanno portato nelle tasche dell'artista non poche entrate. […]

La segnalazione in Procura avviene in maniera automatica, dal momento che sono state superate le soglie penali previste per chi omette dichiarazioni fiscali, ora però la cantante e i suoi legali potranno procurarsi la documentazione necessaria a confutare quanto emerso dai primi accertamenti, dimostrando che invece non c'è stata alcuna irregolarità nelle dichiarazioni.

Non è la prima volta che, però, Finanza e Agenzia delle entrate, operano dei controlli sulle società della cantante, dal momento che già nel 2019, erano stati avviate delle indagini sulla Deseos ent. Srl, che si occupa dell’attività di "concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale", per la quale non figura nessun dipendente e un fatturato da mezzo milione di euro.

Secondo la Finanza, questa società potrebbe essere stata creata appositamente come centro di raccolta dei guadagni dell'attività di influencer di Elettra Lamborghini. Conclusesi le indagini fiscali, le informazioni saranno condivise con l'agenzia delle entrate, che potrà così contestare sanzioni e tasse dovute. La cantante potrà risolvere la faccenda pagando quanto finora non avrebbe dichiarato.

