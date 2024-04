FINCHÉ FISCO NON CI SEPARI – UN AGENTE IMMOBILIARE DI TORINO E LA COMPAGNA HANNO FATTO FINTA DI SEPARARSI PER NON PAGARE 700MILA EURO DI IMPOSTE, PER EVITARE CHE I DEBITORI POTESSERO IMPOSSESSARSI DEI BENI DI LUI – L’EVASORE AVEVA INTESTATO A LEI TUTTE LE CASE E UNA SMART. ALL’ANZIANA SUOCERA, CHE VIVE IN ROMANIA, AVEVA INTESTATO UNA PORSCHE E SPEDITO 250MILA EURO – GRAZIE AL RAGGIRO I DUE HANNO CONTINUATO A FARE LA BELLA VITA, MA A FREGARLI È STATA LA PASSIONE PER…

Sommersi dai debiti, per non pagare 700mila euro di imposte, un agente immobiliare di Torino e la sua compagna hanno fatto finta di separarsi, per evitare che i creditori potessero impossessarsi dei beni di lui, il deus ex machina del grande raggiro.

L’evasore, per truffare l’Agenzia delle entrate, aveva messo in scena una finzione che sembrava perfetta. Dopo avere intestato a lei tutte le case e una Smart, e all’anziana madre di lei, una signora che risiede in Romania, una Porsche, aveva spedito nel paese di origine della consorte 250mila euro.

Così, figurando senza soldi e senza proprietà, l’agente aveva continuato a fare la bella vita, continuando a vivere con la compagna e a fare viaggi.

A tradirlo, è stata l’irresistibile voglia di pubblicare su Facebook le foto che lo ritraevano con lei.

[…] Post che non sono sfuggiti ai militari della Guardia di finanza, che si sono attrezzati, per smascherare gli evasori […]

Due giorni fa la Corte d’Appello di Torino, su richiesta del pg Alberto Benso, ha confermato le condanne inflitte in primo grado: due anni per l’agente immobiliare, un anno e sei mesi per la finta ex moglie.

