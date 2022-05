FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI? NO, UNITI PURE IN QUELLA

Nicola Rotari per www.corriere.it

Provava un amore sconfinato, folle e disperato per la donna che aveva sposato 26 anni fa e che ha amato perdutamente fino all’ultimo istante della breve esistenza di lei. La morte prematura della moglie, avvenuta qualche giorno fa, è stata un peso troppo grande da sopportare per lui, che proprio alla vigilia del funerale ha deciso di farla finita e di seguire l’amata in un comune destino.

Una vicenda sconcertante quella che si è chiusa ieri pomeriggio a Quinto di Treviso con il suicidio di Luca Simionato, 54 anni, in un cantiere edile. A trovarne il corpo, ormai privo di vita, sono stati gli operai.

La passione comune per le Harley poi il malore di lei

L’allarme è stato lanciato alle 13.30 ma l’arrivo di medico e infermieri del Suem 118 e dei carabinieri della stazione di Zero Branco è servito solo a certificare il decesso dell’uomo, che gestiva il negozio «Shop74», attività molto nota perché legata al marchio Harley Davidson, che conta anche nella Marca migliaia di appassionati.

Nel mondo dei biker trevigiani Simionato era conosciuto e stimato, così come la moglie Giovanna Vanin, che per 26 anni è rimasta al suo fianco. Lei, per tutti «Jo Jo», è scomparsa venerdì scorso: fatali i postumi di un malore improvviso avvertito il 15 maggio, dopo che era tornata a casa da una gita in motocicletta a Marano Lagunare, in provincia di Udine.

Subito soccorsa dal marito, la donna, 55 anni, è spirata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo quattro giorni di coma, a causa di un arresto cardiaco seguito da un edema cerebrale.

Per Simionato la morte della moglie, con cui aveva vissuto anche in Canada (lei è figlia di emigranti) prima di tornare in Italia, è stato un colpo troppo duro da sopportare. Inutile ogni tentativo di conforto da parte degli amici, dei genitori e dei fratelli Claudio e Luigi.

Il dolore degli amici

Forse il disegno di come questa vicenda doveva concludersi nella sua mente aveva già preso forma. Ieri pomeriggio, a 24 ore dal funerale di Giovanna, l’uomo ha avuto un breve colloquio con il parroco di Quinto di Treviso, che l’indomani avrebbe celebrato le esequie.

È stata forse l’ultima persona a parlare con lui, prima che si dirigesse verso il cantiere, a pochi passi da casa, per mettere fine alla sua esistenza. «Sembrava avesse pianificato tutto, alcuni mesi fa lo aveva detto: quando lei non ci sarà più, anch’io non ci sarò più. Vivevano in simbiosi», rivela un amico biker.

«Non ci sono parole, siamo sconvolti, sotto choc», commenta la sindaca di Quinto di Treviso, Stefania Sartori. Decine le dediche sui Social per la doppia tragedia: «Sembra una storia di altri tempi, invece è realtà», ha scritto un amico; «L’amore va oltre. Luca Pluggy e Gio JoJo ora viaggeranno insieme per l’eternità, nulla potrà più dividerli», un altro messaggio.

Probabilmente il funerale di «Jo Jo» previsto per il pomeriggio del 24 maggio e per cui è atteso l’arrivo di centinaia di biker, è destinato ad essere confermato. Dopo le esequie del marito si ipotizza una cerimonia comune di tumulazione.