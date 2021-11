FINCHÉ IL PARTITO NON CI SEPARI – IN INDIA È STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO PIÙ “COMUNISTA” DI SEMPRE: LO SPOSO SI CHIAMAVA ENGELS E TRA GLI OSPITI C'ERANO MARX, LENIN E HO CHI MINH – NELLA REGIONE DEL KERALA, IL PARTITO COMUNISTA HA GOVERNATO PER GRAN PARTE DEGLI ULTIMI SEI DECENNI, E NOMI RIVOLUZIONARI COME STALIN E TROTSKY SONO ANCORA POPOLARI NEL SUD DEL PAESE, TANT’È CHE IL PRIMO MINISTRO DEL TAMIL NADU SI CHIAMA...

Tommaso Rodano per “Il Fatto Quotidiano”

Matrimonio rosso in Kerala, India: si sposa il signor Engels e tra gli ospiti della cerimonia ci sono anche Marx, Lenin e Ho Chi Minh.

Non è una barzelletta da comitato centrale, è successo davvero, come spiega il Guardian: "La falce e il martello rimangono in voga in tutto il Kerala, dove il partito comunista ha governato per gran parte degli ultimi sei decenni, e nomi rivoluzionari come Stalin e Trotsky sono ancora popolari".

Nella fattispecie, "Engels e Lenin sono fratelli, mentre Marx e Ho Chi Minh sono i figli di un attivista del partito locale. Tutti e quattro gli uomini erano membri attivi del partito comunista, ma Marx è tornato in aereo dalla città iper-capitalista di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, appositamente per partecipare al matrimonio ad Athirappilly. L'India si è avvicinata all'Unione Sovietica durante la guerra fredda e nomi russi come Pravda non sono inconsueti, in particolare nel sud. L'attuale primo ministro del Tamil Nadu si chiama MK Stalin".